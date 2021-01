Još uvijek se utvrđuje šteta nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije. Zasad je više od 5600 objekata proglašeno trajno ili privremeno neuporabljivima, a postavlja se pitanje da koliko će dugo ljudi živjeti u kontejnerima i kako će se provesti obnova? Čak 25 tisuća stambenih objekata obnovljeno je nakon rata na Banovini. Jesu li posljedice potresa rezultat malverzacija i manjkave poslijeratne obnove koja je koštala dvije i pol milijarde kuna.

Peđa Grbin u emisiji Otvoreno HRT-a rekao je kako postoji čitav niz svjedočanstava ljudi koji govore o problemima i manjkavostima poslijeratne obnove, a mnogi od njih već su za vrijeme obnove počeli ukazivati na njih. Kaže kako je s kolegama pregledao izvješća pučkih pravobranitelja od prije pet do deset i više godina te kako su oni redovito, gotovo svake godine izvještavali Sabor o stotinama konkretnih i dobro potrkijepljenih primjerdbi koje su se odnosile na probleme u obnovi. Kaže, problem postoji, a zbog potresa je eskalirao.

-Naša želja sa Istražnim povjerenstvom nije samo otkrivanje krivaca jer je to posao Državnog odvjetništva RH. Mi želimo proučiti na koji je način tada sustav reagirao i koje je greške učinio tako da te greške izbjegnemo - rekao je.

Grbin je pitao ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darka Horvata, na što se točno odnosi članak 130. Zakona o gradnji koji govori da se objekti mogu vratiti u prvobitno stanje bez ishođenja građevinske dozvole. Podsjetio je kako obnova u Zagrebu i deset mjeseci nakon potresa nije započela, stoga je oporba predložila promjene Zakona o obnovi jer je Hrvatskoj potreban nadstandard, a ne samo promjena konstrukcijskih elemenata i jačanje građevina što sada Zakon nudi.

- U obnovi je obnovljeno 156 tisuća kuća po raznim modelima. Kao što danas postoji procjena po principu tri kategorije: crvena, žuta, zelena markica, u poslijeratnoj obnovi je postojala procjena ratne štete u šest kategorija. Za prve tri su ljudi dobivali novce i sami obnavljali kuće. To su bili manje oštećeni objekti u ratu, a četvrta, peta i šesta su se obnavljale. Samo šesta ili dijelom i peta koje su bile potpuno srušene obnavljane su od temelja - objasnio je Ivo Žinić, sisačko-moslavački župan.

Dodao je i kako je siguran da je bilo propusta obzirom na tako veliki broj oštećenih objekata no kaže kako su sve to riješavali i otklanjali nedostatke, a samo on na je na tome radio desetak godina u Ministarstvu razvitka i obnove.

Pohvalio se programom poslijerane obnove i rekao kako Hrvatska više nikada neće takav program ponoviti. Otprilike 15 do dvadeset tisuća kuća godišnje se radilo za što je siguran da Hrvatska danas ne može ponoviti.

-Naravno da je bilo propusta, ja znam sve ove objekte, a znam i čak obitelji. Tu se radi o definiranim pravilima, a ljudi nisu bili zadovoljni. Problemi su uglavnom nastali na kućama gdje su ostali postojeći zidovi ili temelji, a koje su izgrađene prije rata s materijalima koji nisu bili kvalitetni. Ljudi su po deset godina gradili kuće - objašnjava Žinić.