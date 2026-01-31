35 tisuća tona opasnog i plastičnog otpada i dalje stoji zakopano u Gospiću. Ljudima nitko ne govori što je ušlo u vodu i zemlju, sanacija nije na vidiku, a oni nemaju gdje. Preostalo nam je samo čekati trovanje, kažu
Žive kraj 35.000 tona opasnog smeća u Gospiću: 'Zabili su nam zadnji čavao u lijes s otpadom'
Svako jutro kad idem na posao, oko sedam, vidim taj silos, to smeće i pitam se jesmo li svi potrovani, govori profesorica u gospićkoj školi, Željka Šikić.
