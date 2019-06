'Živi zid je došao do propasti, nalazi se na smrtnoj postelji...'

Odluku sam donio, bit će priopćena javnosti u petak prijepodne. U svakom slučaju izlazak i osnutak nove stranke je opcija. Htio sam provesti manje konzultacije s ljudima do čijega mišljenja mi je stalo, to sam obavio i donio sam odluku, istaknuo je Branimir Bunjac.

U HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' o raspadu Živog zida raspravljali su politički tajnik Živog zida Tihomir Lukanić, koordinator Živog zida Splitsko-dalmatinske županije Ivan Šimić, saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac te politički analitičar Ivica Relković.

- Došlo je do propasti Živoga zida, on više ne postoji te se nalazi na samrtnoj postelji - ustvrdio je Bunjac.



Živi zid je, dodao je, spao na par ljudi koji ovise o novcima koje im dodjeljuje bračni par Sinčić.



Tihomir Lukanić kaže da će Bunjac "autonomno" donijeti odluku koju on želi.



- Iznenađen sam da smo se uopće doveli u situaciju da sjedimo jedni nasuprot drugima ovdje i da se otvoreno pred hrvatskom javnošću dovodimo u sukobe. Izražavam duboku osobnu tugu. Nadam se da će ljudi shvatiti da to nije način komunikacije. Ako imamo bračnih problema, bračni par to rješava iza zatvorenih vrata - rekao je Lukanić.

Politički tajnik Živoga zida dodaje da je osnovna ideja s mandatom u Europskom parlamentu bila da on prvi ode tamo, ali da se svi rotiraju. To su htjeli napraviti kako bi promovirali "još neka imena".Šimić pak ističe kako u Živom zidu vlada obilje idealizma.

- Mi smo u politiku ušli radi idealizma i to je plejada volontera i ljudi dobre volje. Materijalni interesi su nam u drugom planu - kaže Ivan Šimić dodajući da iz HDZ-a primjerice nitko ne izlazi, iako vladaju puno veći sukobi nego li ovi u Živom zidu.

Tvrdi da je Živi zid stožerna oporbena stranka.- Mene čudi da je Šimić rekao da nitko ne izlazi, pa on je izašao iz HDZ-a. A priča da je Živi zid lider oporbe, podsjeća me na priču kada je onaj irački zapovjednik rekao da su pobijedili SAD - ustvrdio je Bunjac.Na pitanje o ulasku u Abecedu demokracije kod Ivana Pernara, Bunjac je kratko odgovorio: 'O tom potom'.