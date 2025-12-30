Živimo u ambicioznom svijetu koji se kotrlja vrlo brzo, važno je da budemo još bolji za djecu

Djeca danas doživljavaju peticu kao mjerilo vrijednosti. Treba im objasniti da je najvažnije dati sve od sebe i biti svjestan vlastitog truda. Živimo u društvu koje previše mjeri vrijednost brojem petica, a to nije prava mjera. Tako nam je ove jeseni govorio zagrebački nastavnik Mislav Kuleš. Njegov kolega iz malenog zaseoka u Zabiokovlju, Frano Luetić iz naše današnje priče, jednako je tako znao koje su prave vrijednosti koje treba prenijeti učenicima. A to sigurno nisu svjedodžbe ulaštene peticama. Da, živimo u ambicioznom svijetu koji se kotrlja vrlo brzo.

