Živimo u ambicioznom svijetu koji se kotrlja vrlo brzo, važno je da budemo još bolji za djecu

Piše Ana Dasović,
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

ove smo godine gledali kako prosvjetna i svaka druga politika obrazovanje ostavljaju po strani, ili je pretvaraju u poligon za obračune svih vrsta - pred očima naše djece. To treba odmah prestati

Djeca danas doživljavaju peticu kao mjerilo vrijednosti. Treba im objasniti da je najvažnije dati sve od sebe i biti svjestan vlastitog truda. Živimo u društvu koje previše mjeri vrijednost brojem petica, a to nije prava mjera. Tako nam je ove jeseni govorio zagrebački nastavnik Mislav Kuleš. Njegov kolega iz malenog zaseoka u Zabiokovlju, Frano Luetić iz naše današnje priče, jednako je tako znao koje su prave vrijednosti koje treba prenijeti učenicima. A to sigurno nisu svjedodžbe ulaštene peticama. Da, živimo u ambicioznom svijetu koji se kotrlja vrlo brzo.

