NOĆNA AKCIJA MORH-A

Životno ugroženog dječaka helikopterom prevezli u Split

Piše Ivan Hruškovec,
Ovakve hitne intervencije kojima pomažemo spasiti život, posebno kada je riječ o djeci, podsjećaju nas na važnost naše uloge izvan redovnih vojnih zadaća, kaže kapetan koji je vozio dječaka iz Dubrovnika

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva proveli su u subotu navečer medicinski prijevoz životno ugroženog maloljetnog pacijenta vojnim helikopterom Mi-171Sh iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Zadaću je izvršila četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, navode iz MORH-a.

Posada je poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 20:40 sati, a na helidrom Opće bolnice Dubrovnik sletjela je u 21:27 sati, gdje je preuzela pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Helikopter je na helidrom KBC-a Split sletio u 22:33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

- Ovakve hitne intervencije kojima pomažemo spasiti život, posebno kada je riječ o djeci, podsjećaju nas na važnost naše uloge izvan redovnih vojnih zadaća. U trenucima kada je ljudski život ugrožen, ovakve akcije imaju posebnu težinu i odgovornost. Ponosni smo što naša vojna znanja i sposobnosti pomažu kada je najpotrebnije - poručio je kapetan helikoptera.

