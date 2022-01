Jedan od najvećih filozofskih zvijezdi današnjice, Slavoj Žižek gostovao je u RTL Direktu. Naime, on svojim nastupima puni dvorane od Europe do Argentine a za sebe tvrdi da je "najopasniji filozof Zapada".

Istaknuo je kako je ljevičar, a ljevičari su ga odbacili kad podržao Trumpa. Dodao je i kako prezire pomodnu humanitarnost ali obožava provocirati pa kaže da ga glupi i sretni ljudi bacaju u depresiju.

Objavio je preko 100 knjiga, ali dvije knjige o pandemiji razočarale su kritičare jer, kako tvrde, više nije ni približno provokativan koliko je bio.

No, unatoč svim kritikama, on je i dalje jedna jedna od najvećih intelektualnih zvijezdi Zapadne hemisfere.

U sklopu Filozofskog teatra u zagrebačkom HNK održao je predavanje o tome što slijedi nakon kapitalizma: feudalizam ili komunizam.

Žižek je kazao kako nije razočaran time što nas korona nije protresla već da je užasnut.

- Pokušavamo se uvjeriti da smo kao u onom američkom vicu kad ti doktor kaže prvo lošu vijest, a onda dobru. Vic ide tako, doktor vam kaže na kraju pregleda 'loša vijest je što imaš rak i mrtav si za dva mjeseca', pa kaže dobra vijest 'otkrili smo da imaš Alzheimera i da ćeš zaboraviti na lošu vijest prije nego se vratiš kući'. Ovo je olakšanje više u tom smislu. Manje je užasno, ali je jedna velika rezignacija i indiferencija - kazao je Žižek.

Rekao je i da će prave stvari s globalnim zatopljenjem tek doći.

- Globalni kapitalizam je spontano reagirao. To što imamo danas, to nije isti kapitalizam nego onaj od prije 5 ili 10 godina. Pomislite na paradoks, svi ljevičari vole pričati da nije važna država, da su danas velike korporacije, pa kako je iznimno porasla uloga države u zadnje dvije godine? Što je spasilo ekonomiju? To su da su državu štampale velike pare kao lude i to bez inflacije. Nešto se užasno desilo u ekonomiji, ne razumijem to, ali to nije kapitalizam od prije 5 godina - govori.

- Provokativno spominjem komunizam, kad mi kažu pa zar si lud, pa gdje ga vidiš. Kažem, gledaj samo što velike javne institucije i naši mediji i države kažu. Sjetite se prije nekoliko sastanka u Glasgowu. Kazali su treba kooperacija, koordinacija, ograničiti ulogu tržišta, samo to je za mene komunizam, neka vrsta globalne koordinacije jer mi smo zbog pandemije, pa kasnije globalnog zatopljenja, mi jesmo u nekoj vrsti ratnog stanja. Tako se treba ponašati - kazao je.

Na upit zašto klimatske promjene nisu seksi kao tema, Žižek je kazao da je to zato jer seks implicira dinamiku.

- Toga ima u pandemiji. Pandemija je seksi, kao da ide razvitak pandemije u posljednje dvije godine. Prije dvije godine bilo je na brzaka, 14 dana i proći će, a sad je to užasni produženi seks i sve nas čeka olakšanje. Ove dinamike nema u klimatskim promjenama - govori.

Komentirao je i zašto ljudi slegnu ramenima na klimatske promjene i pandemiju.

- Da nešto bude seksi u perspektivi treba biti konačno razrješenje, postkoitalno zadovoljstvo ili tuga. Nažalost, toga nema kod globalnog zagrijavanja, to je samo užas. Promjene su tako radikalne, tako da ja mislim da ako će to postati oblik seksa, to će biti neka veoma perverzna varijanta, mislim užitka u samoj apatiji. Gledamo stvari na to da se nešto užasno desi, idemo dalje, zaboravimo i život ide dalje. Treba nam još strašnija katastrofa i ovdje vidim ulogu digitalnog svijeta. Sve više nam digitalni svijet nudi lažno utočište. Živiš u realnosti ali možeš u zaštićenom prostoru slobodno šetati. Zato mi je najužasniji tekst koji sam čitao od Zuckerberga manifest o Metaversu. Obećava neki ne naš univerzum, nego digitalni svijet gdje bez obzira na teškoće realnog života gdje ćemo slobodno šetati i to je užas - istaknuo je.

- Nisam uvjeren u termin tehnofeudalizam, ali u kojem smislu to je tehnofeudalizam - da Zuckerberg ne prima od nas profit ali je on rentijer. Ako će uspjeti projekt Metaverzuma, bit će vlasnik medija u kojem ćemo komunicirati i to je momenat neofeudalizma da je samo zajedničko polje u kojem izmjenjujemo stvari, već je privatizirano - rekao je.

Smatra da kapitalizam još nije otišao te da se radikalno mijenja.

- Kritičan sam do Kine, oni su to shvatili. Okrenuli su se protiv mega kompanija, čak u ime normalnog malog kapitalizma - kazao je Žižek.

- Mislim da Kina nije najlošija jer se tamo nešto dobro zna, da niste slobodni, tamo nema iluzije. Problematičniji mi je SAD jer tamo ljudi nisu slobodni, ali svoju neslobodu iskušavaju kao slobodu. Što može biti slobodnije nego surfaš po internetu, kupuješ, ideš gdje hoćeš, ali je problem što smo u najslobodnijim aktivnostima manipulirani. Trilijuni dolara umetnuti su u financijski sistem, ali to je ostalo unutar financijskog sistema, nije dignulo inflaciju, itd. Pare danas funkcioniraju na način koji nije tradicionalno kapitalistički i za mene je bitcoin, NFT i sve to dio procesa koji nije transparentan, to nije tradicionalni kapitalizam. Najviša ironija bi bila da mi koji smo progresivni počnemo braniti jedan produktivni mali kapitalizam protiv užasa. Koji bi to bio? U smislu da iako vidim sve probleme s mega korporacijama, neki naivni ljevičari misle da je to divno, vidi Facebook, daj da to nacionaliziramo pa imamo socijalizaciju. Mislim da to ne ide. Konkurencija je potrebna. Ako razmišljate u smislu centralizacije, možemo završiti u nekom užasnom novom autoritarizmu koji će biti radikalno korumpiran - zaključuje Žižek.