Zločin kod Gračaca: Zapovjednik srpske paravojske osumnjičen za likvidaciju ranjenog vojnika

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje protiv 77-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiče za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim vojnikom tijekom 1995. godine na području Gračaca.

Kako su izvijestili iz policije, muškarac je tada bio zapovjednik brigade srpskih paravojnih postrojbi takozvane Republike Srpske Krajine. Tereti ga se da je, kršeći odredbe Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, odgovoran za sudbinu tada 24-godišnjeg pripadnika Hrvatske vojske koji je bio ranjen i zarobljen.

Prema sumnjama istražitelja, srpske paravojne snage su u kolovozu 1995., tijekom ratnih operacija, zarobile ranjenog vojnika. Poveli su ga sa sobom tijekom povlačenja, a kada su stigli do mjesta Brotnja, izdvojili su ga iz kolone i usmrtili s više hitaca iz vatrenog oružja. Tijelo su potom ostavili u šumi.

Policija navodi da je osumnjičeni kao zapovjednik, u činu pukovnika, imao stvarnu kontrolu i autoritet nad vojnicima pod svojim zapovjedništvom. Ipak, nije poduzeo nikakve mjere da spriječi ubojstvo zarobljenika niti da kazni počinitelje, iako je to bio dužan učiniti.

Nakon završetka istrage policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Osumnjičeni trenutačno nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima.