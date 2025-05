Zločin koji je potresao Umag: 'Bila je divna. Zašto ju je ubio?'

Antonio R. iz okolice Umaga vatrenim oružjem ubio je svoju partnericu K. V. u predjelu šume u Đubi kraj Umaga. Pucao je u nju u automobilu i na mjestu ju usmrtio te se potom, kako neslužbeno doznajemo, odvezao motorom nedaleko od mjesta svirepog zločina i istim oružjem presudio sebi. Cijeli Umag ali i Istra pitaju se - Zašto? Što mu je u tom trenutku "pomračilo um"? I većina ih međusobno raspravlja da je vjerojatno u pitanju ljubomora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Dvoje mrtvih kod Umaga! Muškarac ubio ženu pa sebe | Video: Dijana Marić/24sata

Sve se odigralo u srijedu poslijepodne kada je istarska policija dobila dojavu oko 15 sati o nezapamćenoj tragediji na tom području.I vrlo brzo nakon dojave opkolili su cijeli taj dio, a policijske trake postavljene su na širem šumskom području, radi izuzimanja tragova. Na mjestu gdje je nesretna žena svirepo ubijena i pronađena u automobilu smrskanog zadnjeg dijela , okupili su se prijatelji i poznanici.Plakali su. Nervozno hodali gore-dolje. Svi su bili u potpunom šoku i nisu htjeli govoriti o slučaju. A dan nakon ubojstva tek nekolicina poznanika rekla je tek nekoliko riječi. Svi su šokirani stravičnim zločinom.

- A što da kažem. Žene više nema. A on? On je svima dobro poznat po obijesnom ponašanju,tučnjavi, brzim vožnjama motorom. S njim se nije trebalo "kačiti". Uglavnom je bilo dobro da mu se "makneš s puta". Iako se kaže da o mrtvima treba govoriti sve najbolje, za njega ne mogu reći ništa slično. Ubio je divnu, povučenu, uvijek nasmijanu i dragu ženu. Često je imao problema s mještanima zbog svojih magaraca koji su znali jednostavno odlutati na cestu i time je mogao ugroziti vozače - kazao nam je jedan mještanin koji je potom odmahnuo rukom i počeo se udaljavati te dobacio: "Žao mi je izgubljenih života".

Još u srijedu, tijekom očevida, na samo stotinjak metara dalje od policijskih traka i vještaka koji su izuzimali tragove, na odbojkaškom terenu, prvi turisti bezbrižno su igrali odbojku. Ni ne sluteći da su se netom ranije čili pucnji i da je u blizini ubijena žena. A potom i pucanj kojim je Antonio R. presudio sebi. Lokalni beach bar također je radio, a djelatnik nam je ispričao da nije čuo ništa, ali da je jedna ženska osoba koja često dolazi na kavu u lokal, došla i ispričala da je čula pucnjeve.

- Kazala je u šoku da je čula pucnjeve i da je pobjegla. Ne znam ništa više, ali znam da je osoba koja je to učinila poznat jer je imao magarce i volio je brzo voziti motor-rekao je djelatnik obližnjeg bara. Naša ekipa pronašla je ženu koja je čula pucnjeve i došla do vozila gdje je nesretna K.V. već bila mrtva.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Šetala sam tim predjelom u blizini plaže. Čuli su se pucnjevi. U prvi mah sam se udaljila. Bila sam u potpunom šoku. Nisam znala što se događa. Ubrzo sam se pribrala. Vratila sam se do tog automobila u šumarku. Čula sam zvuk motora. Približila sam se automobilu i vidjela sam ženu samu u vozilu. Vikala sam: "Dobar dan, jeste li dobro? Jeste li dobro? Nije odgovarala. Bila je sablasna tišina. Žena je, na žalost, već bila mrtva.. Ubrzo je došao jedan čovjek koji je tu šetao s psom. Pozvali smo policiju. Još uvijek sam u velikom šoku - u dahu je ispričala žena jeziv prizor koji je zatekla.

'On je bio ljubomoran kao osoba'

Po Umagu i okolici naveliko se priča da ga je K.V nedavno ostavila, a Antonio.R. istarskoj je javnosti bio poznat kao uzgajivač magaraca s kojima je sudjelovao na lokalnim smotrama i osvajao i nagrade.

- Poznavao sam i nju i njega. On je bio malo ljubomoran kao osoba, a ona s druge strane divna, povučena i predivna osoba. U šoku sam i ne vjerujem niti sam u sve ovo. Ne ide mi u glavu da je to mogao učiniti. Nije mi nikada djelovao kao da bi mogao nešto takvo gnjusno napraviti. Zvone mi telefoni od kada se pročulo među nama koji se također bavimo uzgojem magaraca što se dogodilo. Nikada osobni sukob s njim nisam imao, ali ovo je tužno i žalosno. Zašto je to morao učiniti? Zadnji puta sam ga čuo i vidio u Juršićima kada je bila smotra, u listopadu. prošle godine - kazao je poznanik.

Iz Udruge uzgajivača istarskog magarca- "Istrijanski tovar", član predsjedništva Vedran Macan također je kazao da je u potpunom šoku i da ne može vjerovati u tragediju koju zajednica ne pamti.

Umag: Muškarac ubio ženu pa sebe | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- On je bio najveći uzgajivač istarskog magarca. Oboje su bili aktivni članovi udruge. Ne znam što se dogodilo. Ne znam što se moglo dogoditi da tako tragično završi. Ali ovim putem izražavam najdublju sućut obiteljima. Svi u udruzi su šokirani. Svi do jednog. On je bio onako, dosta živopisan, uvijek glasniji od drugih ali nikada nije bio napadački nastrojen niti nasilan. Osim magarcima, nedavno se "bacio" i na uzgoj istarskog goveda - objasnio je Macan.

Istarska policija objavila je da su policijski službenici utvrdili da je u vozilu pulskih registarskih oznaka pronađena mrtva 47-godišnjakinja, a nekoliko stotina metara dalje pronađeno je beživotno tijelo 57-godišnjaka.

Na oba tijela uočene su prostrjelne rane za koje se sumnja da su nastale uslijed korištenja neregistriranog vatrenog oružja koje je pronađeno na mjestu događaja. Na oba tijela naložena je obdukcija-kazali su iz PU Istarske. Policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetnikom nastavlja provoditi kriminalističko istraživanje te će više informacija o okolnostima i uzrocima koji su prethodili događaju biti poznato po dovršetku istog.