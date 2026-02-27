Zadavio je i zakopao dvoje ljudi u BiH, danas izlazi iz zatvora

Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice nakon dvadesetogodišnje zatvorske kazne izlazi na slobodu. Njega su proglasili jednim od najopasnijih osuđenih ubojica iz Bosne i Hercegovine.

Kako piše Klix.ba on planira živjeti u Banjoj Luci gdje je uz pomoć obitelji tražio stan.

Kotoran je osuđen na 20 godina zatvora zbog dva ubojstva iz 2005. i 2006. Žrtve su bile Predrag Vrban, zvan Pedi lopov, i Sead Kanurić, poznat kao Steva mucavi, a obojica su bila zadavljena i zakopana.

- O njegovu izlasku na slobodu obaviještene su sve institucije. Uz to, održan je i sigurnosni sastanak na kojem se razgovaralo o njegovu nadzoru - izjavio je Saša Gligorić, ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka.

Kotoran je na služenje kazne prvo 2008. upućen u Foču, a onda od studenog 2024. u Banja Luku.

Ranije mu se za ubojstvo sudilo i u Švedskoj, ali su ga tamo proglasili neuračunljivim i prije 23 godine deportirali u BiH.