ZLOGLASNI UBOJICA

Zadavio je i zakopao dvoje ljudi u BiH, danas izlazi iz zatvora

Piše Ivan Štengl,
Foto: Društvene mreže/Klix.ba

Kotoran je osuđen na 20 godina zatvora zbog dva ubojstva iz 2005. i 2006.

Admiral

Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice nakon dvadesetogodišnje zatvorske kazne izlazi na slobodu. Njega su proglasili jednim od najopasnijih osuđenih ubojica iz Bosne i Hercegovine.

Kako piše Klix.ba on planira živjeti u Banjoj Luci gdje je uz pomoć obitelji tražio stan. 

Kotoran je osuđen na 20 godina zatvora zbog dva ubojstva iz 2005. i 2006. Žrtve su bile Predrag Vrban, zvan Pedi lopov, i Sead Kanurić, poznat kao Steva mucavi, a obojica su bila zadavljena i zakopana.

NAKON NIZA SUSRETA Zapovjednik snaga NATO-a u Napulju: 'SAD i NATO ostaju posvećeni očuvanju mira u BiH'
Zapovjednik snaga NATO-a u Napulju: 'SAD i NATO ostaju posvećeni očuvanju mira u BiH'

- O njegovu izlasku na slobodu obaviještene su sve institucije. Uz to, održan je i sigurnosni sastanak na kojem se razgovaralo o njegovu nadzoru - izjavio je Saša Gligorić, ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka.

Kotoran je na služenje kazne prvo 2008. upućen u Foču, a onda od studenog 2024. u Banja Luku. 

Ranije mu se za ubojstvo sudilo i u Švedskoj, ali su ga tamo proglasili neuračunljivim i prije 23 godine deportirali u BiH.

