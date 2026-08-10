Zmajlović: Hrvatska je postala meka za eko kriminal

Saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović kazao je u ponedjeljak da je za odlaganje opasnog otpada u Gospiću odgovorna Vlada zbog izmjena nekoliko važnih propisa u djelatnosti gospodarenja otpadom, a Hrvatska je, ističe, postala ''meka za eko kriminal u cijeloj Europi''.

"Vi ste deset godina na vlasti, vi ste ti koji ste odgovorni . Slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama'', rekao je Zmajlović na konferenciji za medije u središnjici SDP-a, govoreći o 33 tisuće tona otpada na području Gospića koji, prema nalazu vještačenja, sadrži opasne kemikalije.

Zmajlović napominje da slučaj u Gospiću nije rezultat jedne ekološke nesreće, već ''sustavne dekonstrukcije sustava gospodarenja otpadom''.

''Postavljam pitanje gospodinu Plenkoviću kako to da je Hrvatska postala meka za eko kriminal u cijeloj Europi? Ovakvi slučajevi su poznati samo u državama u kojima su loši propisi, nadzor gotovo nikakav, a ako vas se ulovi, svejedno ćete izvući novac i pitanje je da li ćete za to odgovarati'', kazao je.

SDP-ov zastupnik naveo je dvije vladine odluke koje su, po njemu, uvelike smanjile kontrole u gospodarenju otpadom i potencijalno rezultirale odlagalištima opasnog otpada kakvi postoje i u drugim krajevima Hrvatske.

''Ukinuli su obvezu da svako poduzeće mora imati odgovornu osobu za gospodarenje otpadom koja je morala biti licencirana, educirana i koja je odgovarala privatnom, vlastitom imovinom'', naglasio je.

Druga stvar je fleksibilizacija financijskog jamstva, dodao je. ''To znači da, ako ste dobili dozvolu za gospodarenje otpadom, morali ste predati financijsko jamstvo u visini troška zbrinjavanja otpada koje ste privremeno skladištili. Da je financijsko jamstvo bilo adekvatno, iz njega bi se naplatila sanacija otpada u Lici, a ne da to plate građani'', rekao je Zmajlović.

S obzirom da otpad u Lici sadrži deset puta više ugljika od dopuštenog, njegov odvoz u Austriju i Njemačku nije zakonski moguć, ustvrdio je Zmajlović, kao ni solidifikacija, odnosno razrjeđivanje otpada.

''Pozivam Vladu da ne analizira nemoguća rješenja nego da hitno pristupi sanaciji lokacije'', poručio je.

Vlada bi trebala organizirati krizni stožer, dodaje Zmajlović, u kojem će sjediti hidrogeolozi, geotehničari, inženjeri zaštite okoliša, nadležna resorna tijela i predstavnici građanskih udruga.

"Jedni je način na koji se ovom problemu može pristupiti kombinacija više tehnologija. Treba odmah zaustaviti daljnje ispiranje, ukloniti izvor onečišćenja, otpad razdvojiti u tehnički definirane frakcije i svaku od njih uputiti u postupak koji odgovara njezinim stvarnim svojstvima'', kazao je Zmajlović.