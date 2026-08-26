Zmajlović iz SDP-a: Dajemo Vladi sedam dana da objavi program sanacije

SDP-ov Mihael Zmajlović u srijedu je upozorio da za većinu, odnosno 33 tisuće tona, otpada u Gospiću i dalje nema plana sanacije, rokova niti propisane dokumentacije te najavio da će, ne objavi li Vlada program sanacije u roku od sedam dana, stranka pokrenuti postupak prijave štete u okolišu.

Mihael Zmajlović, SDP-ov član Odbora za zaštitu okoliša rekao je da građani imaju pravo znati po kojim će kriterijima država povjeriti sanaciju otpada u Gospiću.

"Zato je naš zahtjev - pokažite plan. Ako za sedam dana sanacijski program ne bude objavljen, mi ćemo kao stranka, u suradnji s građanima Gospića, podnijeti prijavu štete u okolišu po Zakonu o zaštiti okoliša i pokrenuti postupak koji je Vlada 559 dana izbjegavala", rekao je.

Zakon o sanaciji traži tri dokumenta

Iako je Zmajlović pozdravio činjenicu da su u utorak pristigle ponude za odvoz dijela otpada, ocijenivši to pomakom nakon prvog natječaja na koji se nitko nije javio, upozorio je da se one odnose tek na manji dio problema.

"Ove dvije faze na natječaju Fonda odnose se na oko 5.150 tona, a na lokaciji je oko 45 tisuća tona. To je oko 11 posto problema", rekao je. "Za 89 posto, odnosno 33 tisuće tona zakopanog otpada u tlu, iznad vodonosnika i na krškom terenu, ne postoji niti jedan dokument. Niti plan, niti rok, niti tehnologija", ustvrdio je na konferenciji za novinare.

Posebno je problematizirao pristigle ponude. Jedna je, rekao je, gotovo dvostruko viša od planirane vrijednosti i iznosi oko 8,8 milijuna, dok je drugu predala tvrtka s osam zaposlenih, čiji su godišnji prihodi manji od vrijednosti posla za koji se prijavila.

"To je slika države koja je izgubila kontrolu nad vlastitim projektom. Kad nemaš plan, tržište diktira i cijenu i uvjete", rekao je. Dodao je da se konzorcij s višom ponudom, prema istražnoj dokumentaciji, spominje među poslovnim partnerima prvoosumnjičenog Josipa Šinceka.

Ponovno je zatražio objavu programa sanacije, navodeći da zakon traži najmanje tri dokumenta - program sanacije, procjenu utjecaja na okoliš i odluku ministrice zaštite okoliša Marije Vučković. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ustvrdio je, dosad nije pokazala ni odluku o sanaciji.

Kao primjer naveo je Brezje u Varaždinu, gdje su bile propisane mjere praćenja kvalitete vode, zraka i tla te monitoring deset godina nakon sanacije dodavši - ništa od ovog za Gospić nemamo.

Nema ovlaštene osobe ni imenovanog povjerenstva

"Da bi ministrica Vučković mogla prezentirati program sanacije, već bi trebala reći koja je ovlaštena osoba angažirana. Nema nikoga", rekao je. Dodao je da mora biti imenovano i povjerenstvo koje odobrava program. "Nema imenovanog povjerenstva. Nemojte misliti da je neka PowerPoint prezentacija ministrice program sanacije", poručio je.

Kako kaže, predviđa da će se idućih tjedana gledati objave o ugovorima, dolasku strojeva i prekrivanju otpada, pri čemu će se svaki potez, tvrdi, prikazivati kao dokaz da je situacija pod kontrolom. "Za svaku sljedeću objavu Vlade postavit ćemo tri pitanja: gdje je dokument, gdje je rok i gdje je neovisni monitoring koji mjeri svaki korak", ističe.

Postoji, rekao je, konsenzus među stručnjacima, uključujući hidrogeologe i ekologe, da se sanacija više ne smije odgađati ni jedan dan i upitao zašto se tri godine ništa nije poduzelo. "Koga se štitilo? Zašto se klupko počelo odmotavati tek kada je priveden glavni državni inspektor?", pitao je.

Upitan o oporbenoj inicijativi za opoziv Vlade, ponovio je da je prikupljen dovoljan broj potpisa te da joj se priključila gotovo cijela oporba, "neovisno o ideološkom opredijeljenju".

"Gospić je rezultat sustavnog urušavanja sustava kontrole, nadzora, propisa i regulative", ustvrdio je dodavši kako je takav sustav omogućio da Hrvatska postane "destinacija gdje mafija iz drugih zemalja može raditi što hoće".