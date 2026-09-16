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Znanstveni savjet o otpadu u Gospiću sutra daje prijedlog Vladi: 'Problem treba riješiti...'

Piše HINA,
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Znanstveni savjet o otpadu u Gospiću sutra daje prijedlog Vladi: 'Problem treba riješiti...'
Zagreb: Izjave nakon 202. sjednice Vlade RH | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Znanstveni savjet sutra će predstaviti prijedloge za rješavanje problema nezakonito odloženog otpada u Gospiću, uzimajući u obzir zdravstvene i okolišne aspekte.

Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, u četvrtak će održati sastanak na kojem će izraditi materijal koji će uputiti Vladi, najavio je u srijedu predsjednik Savjeta i rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić. Sutra u ćemo imati sastanak gdje će povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koji nas je imenovao, rekao je Lakušić na otvorenju obnovljene zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Odluku o osnivanju Znanstvenog savjeta donijela je hrvatska Vlada.

 Lakušić je naveo da je Savjet dobio sve potrebne materijale i da ih je proučio.

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 Iz svog znanstvenog i stručnog aspekta dat ćemo ovo kako bi se gorući problem otpada u Gospiću riješio na adekvatan način, u okviru onoga što zna hrvatsko društvo i akademska zajednica, rekao je.

Na pitanje o kritikama iz oporbe da je riječ o "kvazi znanstvenom vijeću", Lakušić je rekao da ih nije pratio, niti ga zanima što je tko rekao, poručivši kako bi, umjesto takvih kritika, bilo bolje ponuditi rješenja.

"Suradnjom postižemo, a ovakvim nejakim nazivima ne postižemo ništa", poručio je.

Za obnovljenu zgradu Pravnog fakulteta, Lakušić je rekao da je primjer kako je cjelovita obnova bila pravi pothvat i prava odluka za obnovu oštećenih zgrada. Istaknuo je da je obnovom dobiven prostor primjeren modernom obrazovanju i istraživanju te sigurnosti studenata i nastavnika.

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Znanstveni savjet za stručnu potporu Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospićuće razmatrat će zdravstvene, okolišne, tehnološke i druge stručne aspekte sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću te Vladi davati savjete i stručnu potporu vezanu uz rješavanje te problematike. 

Predsjednik Savjeta je rektor Lakušić, a njegov zamjenika je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. 

U Savjetu je i pet članova - Ante Jukić kao predstavnik Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije,  Dražen Vouk s Građevinskog fakulteta, Jelena Parlov s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Ivica Kisić kao predstavnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Iskra Aleksandra Nola s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

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