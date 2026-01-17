Obavijesti

VELIKA STUDIJA

Znanstvenici odgovarili Trumpu: Paracetamol/Tylenol u trudnoći je siguran, ne izaziva autizam

Piše HINA,
Znanstvenici odgovarili Trumpu: Paracetamol/Tylenol u trudnoći je siguran, ne izaziva autizam
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Glavna autorica studije Asma Khalil, profesorica i specijalistica opstetricije i fetalne medicine na londonskom sveučilištu City St George's, rekla je da je 'paracetamol siguran za upotrebu u vrijeme trudnoće'

Uzimanje paracetamola za vrijeme trudnoće - analgetika i antipiretika koji je u SAD-u poznat pod nazivom Tylenol - sigurno je, objavila je grupa europskih istraživača nakon što su njezini članovi prikupili mnoštvo znanstvenih podataka, reagirajući na prošlogodišnje tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o povezanosti tog lijeka s razvojem autizma.

U tekstu objavljenom u subotu u britanskome stručnom časopisu The Lancet Obstetrics, Gynecology & Women’s Health, znanstvenici ističu da su se fokusirali na prikupljanje najkvalitetnijih dokaza kako bi odgovorili na spomenute Trumpove tvrdnje. 

Glavna autorica studije Asma Khalil, profesorica i specijalistica opstetricije i fetalne medicine na londonskom sveučilištu City St George's, rekla je da je  "paracetamol siguran za upotrebu u vrijeme trudnoće". 

U.S. President Donald Trump participates in a signing ceremony at the White House in Washington
Foto: Evelyn Hockstein

- Ključna je poruka otkloniti sumnje: Ako se lijek koristi u skladu s preporukom, najbolji dostupni dokazi nam ne govore u prilog uzročnoj vezi s razvojem autizma, ADHD-om (poremećajem pažnje s hiperaktivnošću) ni sa smanjenim intelektualnim i/ili adaptivnim funkcioniranjem pojedinca - rekla je.

Khalil je rekla da su je pacijenti pitali o sigurnosti popularnog lijeka protiv bolova koji je u Europi poznat kao paracetamol, a u SAD-u kao acetaminofen, nakon što je Trump u rujnu prošle godine trudnicama savjetovao da ga ne uzimaju. Tada su grupe medicinskih stručnjaka na nacionalnoj i međunarodnoj razini osudile predsjednikove tvrdnje, pojasnivši da se one ne temelje na konkretnim dokazima.

Paracetamol/Tylenol jedini je lijek protiv bolova koji se smatra sigurnim za trudnice, a liječnici su im i ranije savjetovali da koriste najmanju količinu u najkraćem razdoblju da bi držali pod kontrolom moguće bolove i/ili vrućicu u vrijeme trudnoće. Poznato je da takva stanja, ako su neliječena, mogu biti rizična i za trudnice i za njihove bebe.

Nakon Trumpove izjave znanstvenici su proveli sustavan pregled i meta-analizu podataka kojima raspolažu od ranije te su pronašli 43 studije čija su kvaliteta i vjerodostojnost potom procjenjivani standardnim alatima.

Tim se posebno usredotočio na studije koje su proučavale zdravstveno stanje djece iste majke koja je u jednoj trudnoći uzimala paracetamol, a u drugoj nije. U obzir su uzeli zajedničke genetske čimbenike i obiteljsko okruženje koje bi potencijalno moglo biti povezano s autizmom ili ostalim proučavanim zdravstvenim stanjima, rekla je Khalil.

Znanstvenicima su na raspolaganju bile samo tri studije tog tipa, no radilo se o velikim istraživanjima koja su obuhvatila više od 260.000 djece kod koje se sumnjalo na autizam, oko 335.000 djece kod koje se sumnjalo na ADHD i 405.000 djece sa sumnjom na intelektualne zdravstvene poteškoće.

Studije nisu pokazale značajnu vezu između upotrebe paracetamola i bilo kojeg od spomenutih proučavanih zdravstvenih stanja, a rezultat je bio isti i nakon što su podaci ovih visokokvalitetnih istraživanja objedinjeni, zaključili su autori.

Khalil je pojasnila da je velik dio radova koji su ukazivali na potencijalnu povezanost paracetamola s navedenim zdravstvenim stanjima, uključujući i pregled svih 46 studija na koje su se pozvali Trumpovi dužnosnici, bio pristran ili se oslanjao na zbunjujuće čimbenike koje je revizija članova njezina tima nastojala uzeti u obzir.

Grainne McAlonan, profesorica translacijske neuroznanosti na londonskome King's Collegeu, koja nije sudjelovala u istraživanju, pohvalno se izjasnila o studiji te dodala kako se "nada da će nalazi ove studije privesti nedoumice kraju". 

