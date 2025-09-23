Obavijesti

Trump tvrdi da su paracetamol i cjepiva krivi za autizam. WHO: 'Dokazi ostaju nekonzistentni'

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je povezao autizam s cijepljenjem u djetinjstvu i uzimanjem paracetamola tijekom trudnoće, a tvrdnje nisu potkrijepljene znanstvenim dokazima

Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) izjavio je u utorak da su dokazi o vezi između upotrebe paracetamola tijekom trudnoće i autizma i dalje nekonzistentni te da se vrijednost cjepiva koja spašavaju živote ne bi trebala dovoditi u pitanje.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je povezao autizam s cijepljenjem u djetinjstvu i uzimanjem popularnog lijeka protiv bolova Tylenola tijekom trudnoće, čime su tvrdnje koje nisu potkrijepljene znanstvenim dokazima stavljene u prvi plan američke zdravstvene politike.

- Dokazi ostaju nekonzistentni - rekao je glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević na brifingu za novinare u Ženevi kada su ga pitali o mogućoj vezi između upotrebe paracetamola u trudnoći i autizma.

- Znamo da cjepiva ne uzrokuju autizam. Cjepiva, kao što sam rekao, spašavaju bezbroj života. Dakle, to je nešto što je znanost dokazala i te stvari se ne bi trebale stvarno dovoditi u pitanje - dodao je.

Trump je trudnicama poručio da ne koriste lijek čija je djelatna tvar paracetamol, a roditeljima da izbjegavaju istodobno ili prerano davanje cjepiva djeci. Njegove izjave proturječe preporukama medicinskih društava, koja naglašavaju sigurnost paracetamola u trudnoći i učinkovitost cjepiva.

Trumpova administracija predložila je leucovorin, oblik folne kiseline, kao terapiju za simptome autizma, iako liječnici ističu da dosadašnje studije nisu dale uvjerljive rezultate. Proizvođač Tylenola Kenvue odbacio je predsjednikove tvrdnje, istaknuvši da neovisna istraživanja ne potvrđuju povezanost lijeka i autizma.

Znanstvenici upozoravaju da nema uzročno-posljedične veze između paracetamola i autizma. Studija provedena 2024. na 2,5 milijuna djece u Švedskoj nije našla povezanost, dok je pregled 46 ranijih istraživanja iz 2025. sugerirao određene rizike, ali bez dokaza da lijek uzrokuje poremećaje. Stručnjaci preporučuju trudnicama nastavak korištenja paracetamola prema potrebi, u najnižoj učinkovitoj dozi i na što kraće vrijeme.

