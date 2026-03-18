Znate li što je Jonesov zakon? Star je 100 godina i Trump ga je zbog rata privremeno zaustavio

Rat u Iranu i posljedična blokada Hormuškog tjesnaca izazvali su potres na globalnom tržištu nafte, a cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dosegnule su najviše razine u posljednje dvije i pol godine. Suočen s pritiskom javnosti i nadolazećim izborima, predsjednik Donald Trump povukao je izvanredan potez: privremeno je na 60 dana suspendirao Jonesov zakon, protekcionistički pomorski propis star 106 godina, kako bi ublažio udar na džepove američkih građana.

Rat u Iranu paralizirao ključnu svjetsku rutu

Vojna operacija "Operation Epic Fury", koju su krajem veljače pokrenuli SAD i Izrael, gotovo je trenutačno paralizirala Hormuški tjesnac, vitalnu arteriju kroz koju prolazi oko 20 posto svjetske nafte. Cijena sirove nafte tipa Brent skočila je sa 70-ak na gotovo 120 dolara po barelu, što se izravno odrazilo na benzinske postaje diljem Amerike. Prosječna cijena galona benzina, prema podacima Američkog automobilskog saveza (AAA), skočila je na preko 3,84 dolara, dok je dizel premašio pet dolara. Bol na crpkama postala je jedan od najizravnijih ekonomskih učinaka sukoba, piše AP News.

​- Stvarno je teško. Mislim, vremena su teška za sve trenutačno - izjavila je Amanda Acosta, stanovnica Louisiane, dok je točila gorivo.

Što je Jonesov zakon i zašto je postao problem?

Jonesov zakon, službeno *Merchant Marine Act* iz 1920. godine, zahtijeva da se sav teretni prijevoz između američkih luka obavlja isključivo brodovima koji su izgrađeni, u vlasništvu i pod zastavom SAD-a te imaju američku posadu. Izvorna namjera bila je osigurati snažnu domaću brodogradnju i flotu za slučaj rata. Međutim, desetljećima kasnije, zakon je postao uteg. Drastično je smanjio broj raspoloživih brodova za domaći prijevoz, što je povećalo troškove transporta.

Zbog toga je, primjerice, Havajima jeftinije uvoziti naftu iz inozemstva nego je dopremati s Aljaske ili iz Teksasa. Institut Cato upozorava da se broj oceanskih brodova koji ispunjavaju uvjete zakona smanjio s 193 na samo 92, što dokazuje njegov neuspjeh u jačanju američke brodogradnje.

Paket mjera za smirivanje tržišta

Trumpova odluka o 60-dnevnom izuzeću od Jonesovog zakona omogućuje stranim tankerima prijevoz nafte, dizela i drugih energenata između američkih luka, posebice iz rafinerija u Meksičkom zaljevu prema gusto naseljenoj Istočnoj obali. Analitičari procjenjuju da bi ovaj potez sam po sebi mogao smanjiti cijenu galona benzina za desetak centi.

No, to je samo dio šire strategije. Administracija je istovremeno naložila puštanje 172 milijuna barela nafte iz Strateških rezervi (SPR) te u suradnji s Međunarodnom agencijom za energiju (IEA) koordinira isporuku ukupno 400 milijuna barela na globalno tržište kako bi se nadoknadio manjak nastao zbog blokade u Perzijskom zaljevu.