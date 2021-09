Iako su bivša HDZ-ova vlast i tadašnji gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara još 2018. godine obećali da će iznimno važan projekt uređenja žnjanskog platoa Žnjan 3.0 arhitektonskog biroa Ante Kuzmanić biti završen za dvije, tri godine, to se nije ostvarilo. Zbog brojnih problema, svađa, čak i tužbi, a ponajviše zbog komplikacija na razini Grad Split - Dalmatinsko-splitska županija, odnosno država, s projektom se nije daleko odmaknulo. Taj dragocjeni prostor s jednom od najljepših splitskih plaža i velikim, a neiskorištenim turističkim potencijalom, koji je godinama devastiran bespravnom gradnjom i divljim ugostiteljskim objektima, još je ljeti zakrčen automobilima i smećem. A kako sad stvari stoje, ne zna se kad će biti završen. No arhitekt Ante Kuzmanić je optimističan. “Usprkos svemu, završili smo izvedbenu dokumentaciju i ishodili lokacijsku, jedino još nismo dobili građevinsku dozvolu”, kaže Kuzmanić i zaključuje “kako bi bilo lipo da se projekt Žnjan 3.0 realizira”. U Gradu Splitu ističu da je projekt žnjanskog platoa jedan od najvećih projekata u Splitu i okolici. Navode da žnjanski plato obuhvaća golemi prostor - više od 217 tisuća četvornih metara, a od toga se oko 95 tisuća kvadrata odnosi na morsku površinu, dok je Šetalište Pape Ivana Pavla II., koje se rekonstruira, dugo oko 900 metara. S obzirom na to da je posljednjih godina Split postao jedno od turističkih središta na Mediteranu, smatraju da je Žnjan vrlo značajan za budući razvoj grada i u tom smjeru. Što se tiče financija, sredinom godine objavljen je podatak da bi uređenje Žnjana stajalo oko 230 milijuna kuna, što ga čini i jednim od najskupljih projekata u splitskoj regiji.