UMJESTO POLITIČKIH SKUPOVA...

VIDEO TikTok preplavile snimke novog gradonačelnika New Yorka: 'Jedna noć, šest klubova'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: TikTok

Njegovo vješto korištenje društvenih mreža smatra se ključem uspjeha u kampanji i glavnim razlogom zbog kojeg je stekao prepoznatljivost i podršku širom svijeta

Zohran Mamdami novi je gradonačelnik New Yorka, a posljednje dane kampanje odlučio je provesti na plesnom podiju. Umjesto klasičnih političkih skupova, Mamdami (34) krenuo je u obilazak njujorških klubova, gdje se pojavljivao se iza DJ pultova, a sudjelovao je u raznim plesnim izazovima.

MAMDANI: 'U ovom vremenu političke tame, New York će biti svjetlo'
Snimke njegovih zabava vrlo su brzo preplavile društvene mreže. U ponedjeljak u kasnim večernjim satima, samo nekoliko sati prije otvaranja birališta, Mamdami je na TikToku objavio video.

- Jedna noć, šest klubova, gradonačelnik za svaki sat - napisao je u opisu snimke.

@zohran_k_mamdani

One night, six clubs, a Mayor for every hour.

♬ original sound - Zohran Mamdani

Iako nije poznato kad su snimke nastale, pretpostavlja se da su snimljene za Noć vještica. Video prikazuje Mamdanijev provod po Brooklynu, od klubova Gabriela i Toñitas u Williamsburgu, preko Damballe i Mood Ringa, do koncertnog prostora Elsewhere u Bushwicku. Usput je posjetio zabavu queer kolektiva Papi Juice, svratio po zalogaj na halal štandu i završio večer na ulici Sutton u Greenpointu, gdje je zaplesao među maskiranim prolaznicima.

TRIJUMF DEMOKRATA Mamdani pobijedio na izborima za New York pa poručio Trumpu: 'Znam da gledaš, pojačaj zvuk'
Snimka je u nekoliko sati prikupila više od 134 tisuće pregleda, no Mamdani je već prije toga postao viralni fenomen. Jedan video prikazuje ga ispred kampusa Sveučilišta New York (NYU) kako preuzima mikrofon i poziva okupljene da izađu na izbore - pregledan je gotovo pola milijuna puta.

@jackiezeng1 daddy mamdani 🙌 #nyc #zohranmamdani ♬ original sound - jackieee

- Upoznala sam svog gradonačelnika, ljudi!! - natpis je uz video Mirande Sanchez, u kojem Mamdani pleše i pjeva uz pjesmu Telephone Lady Gage. Taj je video skupio impresivnih 13 milijuna pregleda.

Veliku pažnju privukla je i snimka iz kluba Damballa, koja broji 1.2 milijuna pregleda. Na njoj Mamdani pleše i pjeva uz dancehall hit Gyal You A Party Animal, drži strastven govor publici, a večer završava zajedničkim pjevanjem klasika New York State of Mind Jay Z-ja i Alicie Keys.

ŠTO ĆE SADA TRUMP? Zohran Mamdani (34) novi je gradonačelnik New Yorka
@siranda_manchez I MET MY MAYOR YALL!! Last day of early voting, Election Day on Tuesday 11/4, GET OUT THERE AND VOTE NYC!! @Zohran Mamdani @Creators 4 Zohran #halloween2025 #zohranmamdani ♬ Telephone - Lady Gaga

Na TikToku se pojavilo još mnoštvo videa s Mamdanijem, koji su prikupili stotine tisuća pregleda. Dok ga jedni slave kao svježeg, energičnog političara koji zna komunicirati s ljudima, drugi ga kritiziraju i tvrde da je New York propao.

@nnyc_ i was way too drunk to comprehend what was happening 👻 #halloweekend #nyc #zohranmamdani ♬ original sound - niaaa 🫶🏾

Mamdani, koji se otvoreno deklarira kao demokratski socijalist, osvojio je demokratsku nominaciju u lipnju s progresivnom, pro-palestinskom platformom kojom se zalaže za pravedniji i pristupačniji New York, ali uz veće poreze za najbogatije.

Njegovo vješto korištenje društvenih mreža smatra se ključem uspjeha u kampanji i glavnim razlogom zbog kojeg je stekao prepoznatljivost i podršku širom svijeta.

