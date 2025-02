Zoran Vakula tvrdi: 'Vjerojatno je kako s ovim tjednom završava najhladniji dio zime...'

Za dugoročnije razdoblje - ne može se tvrditi, ali prema prognostičkim izračunima sve je vjerojatnije kako s ovim tjednom završava najhladniji dio ovogodišnje zime. Naravno, minusa će još povremeno biti, ponegdje i snijega, u gorju možda već sljedeći tjedan, ali je mala vjerojatnost ponavljanja ovakvog niza ovako hladnih dana, kakvih smo imali od prošlog vikenda, poručuje meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Tako da će oni, kojima zima nije baš omiljena, uskoro doći na svoje...

- I veći dio subote će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčan, a naoblačenje slijedi kasno poslijepodne i osobito navečer. Jutro još prilično hladno uz najnižu temperaturu između -8 i -5 °C, a najviša poslijepodnevna će, uz slab do rijetko umjeren jugoistočnjak, biti oko 8 °C. Na podjednako hladno jutro valja računati i u središnjoj Hrvatskoj, kao i na većinom još veći dnevni hod temperature nego u petak. Prijepodne još sunčano, a prema večeri će sa zapada pristizati sve mnogobrojniji oblaci - stoji u prognozi HRT-a.

A u nedjelju se u većini Hrvatske očekuje još toplije vrijeme nego u subotu:

- Umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru lokalno malo kiše, a u noći i ujutro na istoku mala vjerojatnost za oborinu koja se smrzava u dodiru s tlom. Vjetar slab, još do sredine dana na Jadranu lokalno i umjereno jugo. Jutro osjetno manje hladno uz najnižu temperaturu većinom između -2 i 3, na Jadranu od 6 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom od 6 do 11, na Jadranu od 11 do 15 °C - pišu iz DHMZ-a.

Meteoalarmi nisu oglašeni...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata