Zovak iz Prime Timea želi biti ravnatelj Srebrnjaka: 'Zašto ne, imam baš sve uvjete natječaja..'

Natječaj za ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak napisali su tako da se na njega mogao javiti baš svatko s diplomom. Urednik Prime Timea: "Ako mogu oni napisati takav natječaj, što ja ne bih napravio malo gužve..."

<p>Nisu mi se još sa Srebrnjaka javili, prije osam dana sam im poslao prijavu na natječaj za ravnatelja bolnice i to s povratnicom. Ne znam gdje je završila – potvrdio nam je <strong>Domagoj Zovak</strong>, satiričar i urednik Prime Timea koji je hrabro odlučio ući u arenu u borbu za čelno mjesto Dječje bolnice Srebrnjak koju posljednjih godinu dana potresaju skandali. </p><p>Sutra, u ponedjeljak pozivaju se kandidati na intervju, pa očekuje da će i on dobiti svojih 15 minuta da izloži program. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Zašto je smijenjen Boro Nogalo?</strong></p><p>Otkud kvalifikacije za to radno mjesto, pitali smo. </p><p>- Ja ne pratim natječaje po Narodnim novinama, pa nisam vidio ni ovaj, ali su mi neki ljudi rekli za njega, a jedini uvjet je da moraš imat diplomu. Natječaj je tako glupo napisan da se doslovno svatko, tko ima bilo koji faks, mogao javiti. Nije pisalo da to mora biti baš medicinska struka pa sam vidio to kao fini prozor koji je otvoren. Natječajem se tražilo samo pet godina iskustva, ali opet, nije pisalo u kojoj struci... niti da bi to morala biti medicinska struka, možda neko upravljačko iskustvo. Ajd' idemo, rekao sam. Ako već oni mogu biti tako neozbiljni u svom očitom pokušaju da proguraju nego svoga svoga, što ne bi' i ja napravio malo gužvu da im bude neugodno – objasnio nam je Domagoj svoj “mračni” plan.</p><p>Ali nije neozbiljan, poslao je i program i plan razvoja bolnice. Tu se itekako potrudio. </p><p>- Ako je to bolnica “prijatelj djece”, moja glavna ideja bila je da se zalažem da to bude bolnica “prijatelj gradonačelnika”, da jednostavno ja s tim znanjem i iskustvom mogu dati obol daljnjem uništavanju i rastjerivanju stručnjaka i ljudi s dobrim namjerama iz bolnice. Napisao sam da mogu pomoći u daljnjoj devastaciji Srebrnjaka. To bi mi išlo baš dobro – rekao nam je. </p><p><br/> A na natječaj se navodno prijavila se i trenutačna v.d. ravnateljice bolnice dr. Ivana Đerek Dubravčić za koju smatra da mu nije dostojna protivnica. Obrazložio je svoj stav. </p><p>- Ako se ne varam, ona je bila 20 godina izvan medicine, e pa ja sam i više od toga, jer sa svojih 35 godina života, cijeli sam život izvan medicine. Ona je bar medicinu završila. Bio bih bolji ravnatelj jer ja nisam to zvaršio. Svim dozvoljenim sredstvima borit ću se za tu poziciju. A s obzirom na plutajuća pravila u našoj zemlji, kada i u koroni jedno pravilo vrijedi tjedan dana, drugo pravilo idući tjedan, molio bih da se plutajuća pravila primjene i na mene, a malo stroža na druge – kaže naš sugovornik te dodaje da lako uči tehnike laktarenja, smicalica, podvala i drugih dozvoljenih sredstava u našem javnom i političkom životu.</p><p>Dodaje, ako ga naprosto ne pozovu na intervju, a ima pismo s povratnicom da je poslao dokumentaciju na natječaj, onda će ga jednostavno rušiti i žalit će se. </p><p>- Ja imam potvrdu od pošte da sam poslao papire, napravio sam to zadnji dan natječaja. Bila je subota. Ako me ne žele pozvati na intervju, barem bi mi trebali zahvaliti kao osobi na sudjelovanju. Ako ne bude reakcije, žalit ću se – rekao je i zaključio da mu je stvarna namjera bila skrenuti pozornost na kriminal pa će se javiti i svaki idući put na natječaj.</p><p>Provjerili smo, na stranicama Dječje bolnice Srebrnjak zaista je objavljen natječaj za ravnatelja u kojem se traži da kandidati imaju "završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij", "najmanje pet godina rada u struci", a uz vlastoručno potpisanu prijavu, mora se priložiti i "preslika diplome", "dokaz o državljanstvu, program rada i razvoja bolnice", "originalno uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak". I to je uglavnom to od uvjeta natječaja. </p><p>Kako doznajemo, uz satiričara Domagoja Zovaka, na natječaj za mjesto ravnatelja javili su se i nekadašnji ravnatelj dr. Boro Nogalo i v.d.ravnateljice dr. Đerek Dubravčić, prof. dr. Mirjana Turkalj (Nogalova uzdanica) te dr. Ivo Dujmić Čule s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U ponedjeljak bi trebali biti pozvani na intervju na kojem bi izložili svoje programe. </p><p>Dr. Nogalo potvrđuje riječi Zovaka da se na natječaj mogao javiti baš svatko s diplomom, bez obzira koje struke, da nikakve dodatne reference nisu bile potrebne te ne skriva ogorčenost.</p><p><br/> - Mogao se javiti i profesor likovnog, pa i onaj tragični arheolog iz Splita (misli na Ivana Škaričića, diplomiranog arheologa i profesora povijesti koji je bio ravnatelj splitskog doma za umirovljenike u koji se uvukla korona op.a), baš bilo tko, pa i novinar – govori Nogalo koji smatra da je natječaj za ravnatelja lakrdija.</p><p>Pokušali smo dobiti komentar i predsjednice Upravnog vijeća bolnice Ane Stavljenić-Rukavina na natječaj za ravnatelja bolnice po kojemu je skoro jedini kriterij bio da kandidat ima završen fakultet, ali na naše pozive nije odgovorila, kao ni na poslane poruke. Ako pošalje odgovor, svakako ćemo ga objaviti.</p><p>U nastavku donosimo program koji je Domagoj Zovak poslao u Dječju bolnicu Srebrnjak uz svoju kandidaturu na mjesto ravnatelja: </p><p><strong>PROGRAM RADA I RAZVOJA <br/> DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK<br/> ZA MANDATNO RAZDOBLJE</strong></p><p><strong>Dječja bolnica Srebrnjak – novi hrvatski brend</strong><br/> Na prijavu za ravnatelja motivirala me izvrsna radna atmosfera i veliki ugled koji je Dječja bolnica Srebrnjak stekla u javnosti posljednjih mjeseci.</p><p>Od smjene bivšeg ravnatelja „mala bolnica na brijegu“ je konačno postala brend o kojem se priča. Stalno je u medijima. O njoj čak raspravlja Gradska skupština Grada Zagreba. Željno iščekujemo kada će biti pokrenuti sudski postupci protiv sadašnjih i bivših liječnika i ravnatelja. A kada se riješimo projekta Dječjeg centra za translacijsku medicinu (CCTM) za nas će se čuti i u Briselu. Pa ćemo im uštedjet 60 milijuna eura koje su već odlučili uložiti u zdravlje naše djece! </p><p><strong>„Bolnica – prijatelj gradonačelnika“</strong></p><p>Smatram da svojim znanjem i iskustvom mogu dati obol daljnjem uništavanju Bolnice, rastjerivanju onih koji nešto znaju i zapošljavanju i napredovanju poslušnih neznalica. Ukoliko se dobro potrudimo, bit će novca i za kumove i prijatelje. A tu je i Brestovac, divno zemljište pod Sljemenom kojega bi bilo šteta ostaviti djeci i bolesnima jer oni nemaju ni smisla, ni vremena, ni zdravlja, ni kumova da nešto naprave s tim.</p><p>Do sada je Dječja bolnica Srebrnjak bila „Bolnica prijatelj djece“. To je zastarjela i prevladana ideja. Umjesto toga, nudim slogan „Bolnica – prijatelj gradonačelnika“. Svečano obećajem da ću gradonačelnikove naloge ispunjavati i prije nego stignu, a potrebama djece i roditelja bavit ću se samo kada ne budem imao izbora.</p><p>Može li nam se netko ispriječiti na putu napretka? Možda se premijer i njegova ekipa pred izbore probude iz zimskog sna i konačno zbroje dva i dva. Za sada kao da čekaju Vidovitog Milana da im kaže što će biti sa Srebrnjakom. Dok oni prikupljaju i analiziraju informacije, mi delamo! I ne brinemo.</p><p>Više se bojim roditelja i građana kojima ova bolnica nešto znači, koji znaju kakvu skrb njihova djeca ovdje dobivaju, te znaju liječnike i sestre koji brinu o njihovoj djeci. Mnogi znaju da im djecu ne liječe „žetončići“ i da uništavanje Bolnice znači nepovratnu štetu njihovoj djeci. Nešto se grupiraju na Facebooku i pokušavaju s nekim smiješnim prosvjedima. Ali znate naš narod – recite mu da je crno bijelo, a bijelo crno, posijte sumnju, bezočno mu lažite i najčešće će odustati od onoga do čega mu je kao stalo. A kada ljudi shvate što se dogodilo, bit će prekasno.</p><p><strong>Program (ne)rada</strong></p><p>Trenutno u upravi bolnice od petero ljudi nema niti jednog liječnika s licencom za rad. To je odlično i tim putem želimo nastaviti! U upravi imamo dvije medicinske sestre, pravnicu i ekonomisticu te njihovu šeficu koje nam sve pokazuju koliko je zvanje i znanje iskusnih doktora medicine precijenjeno. O docentima, izvanrednim i redovitim profesorima doktorima da se i ne govori. Što će nam oni?</p><p>Trenutna v.d. ravnateljica iduće godine slavi 20 godina nebavljenja medicinom i uspješnog izbjegavanja liječenja ljudi. Pa to je sjajno - takvi nam ljudi trebaju! Kad postanem ravnatelj, jer od v.d. ravnateljice posjedujem ipak još duži staž nebavljenja medicinom, planiram je zadržati u najužem krugu suradnika, kao i dati joj najveći ured i posebnu tajnicu.</p><p>Nema riječi kojima v.d. ravnateljici mogu iskazati zahvalnost za sve što je učinila za Dječju bolnicu Srebrnjak ovih zadnjih mjeseci. Ona uvodi disciplinu – pa znate kako se liječnici i sestre znaju oteti kontroli! Daje opomene pred otkaz kao u vesternu. Rastjeruje višak liječnika i znanstvenika. Zapošljava administraciju. Plaća konzultante da joj kažu što je bivša uprava zgriješila, a što je promaklo inspekcijama. Apartmane za roditelje koji trebaju ostati uz djecu, a to su mrtvi kapitali, ona pretvara u urede. Objavama za medije bori se protiv zlonamjernika. Bavi se svime osim medicinom i zdravljem - jer se time ionako ne smije baviti. U Hrvatskoj imamo tolike bolnice i tolike ravnatelje - kako se toga nitko do sada nije sjetio? Zamislite koliko bi Rebro napredovalo da ima takvo vodstvo!</p><p>Budući da nemam baš nikakvog iskustva u medicini, smatram se idealnim kandidatom za nasljednika v.d. ravnateljice. Imam i opsežnostručno iskustvo u podvaljivanju fora. Mogu obećati da pod mojim vodstvom Dječja bolnica Srebrnjak neće skrenuti sa zacrtanog puta.</p><p>Struka je precijenjena. Znanje i moral su samo prepreke koje otežavaju postizanje ciljeva. Dječja medicina je za mlakonje. Znanost je gubitak vremena. Ne treba nam učenje niti novi ljudi. Već znamo i možemo sve što treba, a što ne znamo, pitat ćemo predsjednicu Upravnog vijeća. A ona će onda pitati gradonačelnika. Sustav dakle, imamo.</p><p>Troškove ćemo kontrolirati otpuštanjem ljudi i odbijanjem djece koja dođu na liječenje kada ispunimo limit. Neka čekaju! Bolničko osoblje radit će manje i imat će više slobodnog vremena. Uvest ćemo i neradnu nedjelju! Nećemo bacati novac na prekovremeni rad, lijekove ili opremu. Ali love za „žetončiće“, frendove i poslušne mora biti!</p><p><strong>Zaključak</strong></p><p>Ako budemo organizirani i uporni, ako stalno ponavljamo „neka institucije rade svoj posao“ i „imamo nultu toleranciju na nepodopštine“, a pritom bezočno muljamo i bušimo te iste institucije, sigurno ćemo zajedničkim naporima uspjeti!<br/> Doviđenja i hvala na suradnji!</p>