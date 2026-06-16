Obavijesti

News

Komentari 1
U EUROPSKOM PARLAMENTU

Zovko upozorava: Hrvati u BiH sve su malobrojniji i bez zaštite

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zovko upozorava: Hrvati u BiH sve su malobrojniji i bez zaštite
U Bruxelles šaljemo 12 zastupnika, ovi ljudi idu na plaću od 10.000 eura bruto | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Eurozastupnica je upozorila na položaj Hrvata u BiH te poručila da europski put zemlje mora počivati na ravnopravnosti konstitutivnih naroda i legitimnom političkom predstavljanju.

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove (AFET) Željana Zovko sudjelovala je danas na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o europskoj budućnosti zemalja jugoistočne Europe, održanoj nakon samita Europske unije i partnera iz regije u Tivtu 5. lipnja, priopćio je ured zastupnice.. U raspravi posvećenoj proširenju Europske unije i napretku zemalja kandidatkinja, Zovko je upozorila na stanje u Bosni i Hercegovini, ističući zabrinjavajući položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda koji, nakon teških ratnih stradanja, poslijeratnih demografskih promjena i dugogodišnjeg iseljavanja, iz godine u godinu postaju sve malobrojniji. „Danas se Hrvati ponovno suočavaju s činjenicom da ulaze u još jedan izborni ciklus bez provedbe nužnih izbornih i ustavnih reformi te bez pune provedbe presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, upozorila je Zovko, navodi se u priopćenju.

Ministar pesimističan EU poslala upozorenje BiH: 'Bez ova dva zakona nema ni pristupnih pregovora...'
EU poslala upozorenje BiH: 'Bez ova dva zakona nema ni pristupnih pregovora...'

Naglasila je kako europski put Bosne i Hercegovine ne može počivati na trajnim političkim neravnotežama te da su ravnopravnost konstitutivnih naroda, legitimno političko predstavljanje i poštivanje ustavnog poretka temeljni preduvjeti stabilne, funkcionalne i europske Bosne i Hercegovine.

Govoreći o budućnosti međunarodnog angažmana u zemlji, Zovko je pozvala na ozbiljnu raspravu o postupnom prijenosu odgovornosti na domaće institucije i o budućoj ulozi međunarodne zajednice.

„Dok Europska unija želi preuzeti snažniju odgovornost za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, moramo otvoriti raspravu o tome kako osigurati da domaće institucije preuzmu punu odgovornost za budućnost zemlje. Potrebno je osigurati postupni prijenos odgovornosti na domaće institucije i snažniju ulogu Europske unije u procesu pristupanja“, istaknula je Zovko.

NOVA ANKETA EU poručila BiH: Građani žele članstvo, vrijeme je za reforme
EU poručila BiH: Građani žele članstvo, vrijeme je za reforme

Također je pozvala Europsku komisiju i europske institucije da daju jasniji odgovor o budućem ustroju Bosne i Hercegovine.

„Moramo se zapitati kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo graditi i kako namjeravamo osigurati da Hrvati, kao najmalobrojniji konstitutivni narod, ostanu ravnopravan i politički relevantan čimbenik njezine europske budućnosti“, zaključila je Zovko, stoji u priopćenju ureda zastupnice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
POMORSKA NESREĆA

Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke
Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona
ARHEOLOŠKO ČUDO

Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona

Istraživanja su provedena u organizaciji Muzeja i galerija Konavala pod vodstvom Helene Puhare. Stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala i Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja
HDZ slavi rođendan, spremaju i nogometnu utakmicu. Ovako je Franjo osnovao stranku u baraci
37 GODINA OD OSNUTKA

HDZ slavi rođendan, spremaju i nogometnu utakmicu. Ovako je Franjo osnovao stranku u baraci

Franjo Tuđman neko je vrijeme stranku mislio nazvati Hrvatski demokratski zbor, no enciklopedist, poliglot i jedan od inicijatora HDZ-a Tomislav Ladan odgovorio ga je od te ideje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026