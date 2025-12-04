Obavijesti

News

Komentari 0
'NOVE INVESTICIJE'

Zračna luka Dubrovnik srušila rekord: Imaju preko 3 milijuna putnika, i 6 milijuna € dobiti

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zračna luka Dubrovnik srušila rekord: Imaju preko 3 milijuna putnika, i 6 milijuna € dobiti
Prvi zrakoplov Delta Airlinesa sletio je jutros iz New Yorka u Dubrovnik | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Direktor Viktor Šober najavio je 3,1 milijun putnika, 6,3 milijuna eura dobiti i nove 'premium' linije, uz rekordnu cargo ekspanziju i modernizaciju sigurnosnih pregleda.

Dubrovačka Zračna luka Ruđer Bošković trebala bi do kraja godine ostvariti 3,1 milijuna putnika i 6,3 milijuna eura dobiti, uz 10 posto veći prihod, najavljeno je u četvrtak na godišnjoj konferenciji za medije.

Direktor te luke Viktor Šober ocijejnio je da je riječ o povijesnoj godini u kojoj je prijeđen prag od tri milijuna putnika.

"Puno smo radili na internim procesima i podizanju kvalitete, a imali smo i dosta novih linija. I financijski su rezultati izvrsni, s rastom prihoda od 10 posto. Temelj svakog uspjeha su zaposlenici i njima najviše hvala", poručio je Šober, koji u 2026. godini očekuje rast broja putnika od 4 do 5 posto.

POTPISALI UGOVOR U Dubrovnik stiže 12 električnih autobusa, gradonačelnik otkrio detalje: 'Ugovor vrijedi 9 mil. €'
U Dubrovnik stiže 12 električnih autobusa, gradonačelnik otkrio detalje: 'Ugovor vrijedi 9 mil. €'

"Nismo više opterećeni brojkama nego smo više posvećeni privlačenju 'premium' zrakoplovnih kompanija, jer Dubrovnik kao destinacija to zaslužuje. Prije svega onih koje svoja čvorišta imaju u trećim zemljama, kako bismo Dubrovnik povezali s drugim kontinentima. Drago mi je što će Split biti izravno povezan sa SAD-om, ali to neće utjecati na našu liniju za New York, jer smo mi specifična destinacija“, rekao je Šober.

Dodao je da se u pregovorima za nove linije sa zrakoplovnim kompanijama posebno osjeća problem poremećenih dobavnih lanaca. "Geopolitička situacija u svijetu utjecala je i na zrakoplovnu industriju. Nije jednostavno dogovarati nove linije. Imaju problem s kašnjenjem u nabavi novih zrakoplova. Boeing ima problema, a u posljednje vrijeme i Airbus. To je jedna od kočnica i trebat će im još vremena“, rekao je Šober.

OVO SU HITOVI ADVENTA FOTO Čarolija Adventa: Diljem Hrvatske zablistali su gradovi, pogledajte prekrasnu atmosferu
FOTO Čarolija Adventa: Diljem Hrvatske zablistali su gradovi, pogledajte prekrasnu atmosferu

Nova investicija u planu

U dubrovačkoj zračnoj luci u 2026. godini planira se i velika investicija u sustav zaštitnih pregleda putnika i prtljage.

"Bit ćemo jedina hrvatska zračna luka s tom najnovijom tehnologijom, koja nije klasična rendgenska već CT. Putnici će vrlo brzo prolaziti i neće biti potrebno vaditi stvari, kozmetiku i tekućine", objasnio je Šober.

Aktualni zimski red letenja ocijenio je kvalitetnim, jer zadovoljava i želje građana Dubrovnika. "Ryanair leti za Bruxelles, Beč i London. Discover Airlines i Croatia Airlines lete za Frankfurt, a imamo i Rim i Varšavu. U predsezoni 2026. trebali bismo biti povezani s Madridom, Dublinom, Londonom i Manchesterom", naveo je Šober.

182,8 milijuna eura Izglasan rekordni dubrovački proračun za 2026. godinu
Izglasan rekordni dubrovački proračun za 2026. godinu

Zračna luka Ruđer Bošković u deset mjeseci 2025. godine zabilježila je povećanje broja putnika, a svi mjeseci od svibnja do rujna bili su rekordni po broju putnika i operacija. Značajan rast je ostvaren i u drugim segmentima poslovanja, među kojima se posebno ističe cargo, promet robe i pošte, koji je od početka godine rastao za više od 1.000 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025