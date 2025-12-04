Zračna luka Dubrovnik srušila rekord: Imaju preko 3 milijuna putnika, i 6 milijuna € dobiti

Dubrovačka Zračna luka Ruđer Bošković trebala bi do kraja godine ostvariti 3,1 milijuna putnika i 6,3 milijuna eura dobiti, uz 10 posto veći prihod, najavljeno je u četvrtak na godišnjoj konferenciji za medije.

Direktor te luke Viktor Šober ocijejnio je da je riječ o povijesnoj godini u kojoj je prijeđen prag od tri milijuna putnika.

"Puno smo radili na internim procesima i podizanju kvalitete, a imali smo i dosta novih linija. I financijski su rezultati izvrsni, s rastom prihoda od 10 posto. Temelj svakog uspjeha su zaposlenici i njima najviše hvala", poručio je Šober, koji u 2026. godini očekuje rast broja putnika od 4 do 5 posto.

"Nismo više opterećeni brojkama nego smo više posvećeni privlačenju 'premium' zrakoplovnih kompanija, jer Dubrovnik kao destinacija to zaslužuje. Prije svega onih koje svoja čvorišta imaju u trećim zemljama, kako bismo Dubrovnik povezali s drugim kontinentima. Drago mi je što će Split biti izravno povezan sa SAD-om, ali to neće utjecati na našu liniju za New York, jer smo mi specifična destinacija“, rekao je Šober.

Dodao je da se u pregovorima za nove linije sa zrakoplovnim kompanijama posebno osjeća problem poremećenih dobavnih lanaca. "Geopolitička situacija u svijetu utjecala je i na zrakoplovnu industriju. Nije jednostavno dogovarati nove linije. Imaju problem s kašnjenjem u nabavi novih zrakoplova. Boeing ima problema, a u posljednje vrijeme i Airbus. To je jedna od kočnica i trebat će im još vremena“, rekao je Šober.

Nova investicija u planu

U dubrovačkoj zračnoj luci u 2026. godini planira se i velika investicija u sustav zaštitnih pregleda putnika i prtljage.

"Bit ćemo jedina hrvatska zračna luka s tom najnovijom tehnologijom, koja nije klasična rendgenska već CT. Putnici će vrlo brzo prolaziti i neće biti potrebno vaditi stvari, kozmetiku i tekućine", objasnio je Šober.

Aktualni zimski red letenja ocijenio je kvalitetnim, jer zadovoljava i želje građana Dubrovnika. "Ryanair leti za Bruxelles, Beč i London. Discover Airlines i Croatia Airlines lete za Frankfurt, a imamo i Rim i Varšavu. U predsezoni 2026. trebali bismo biti povezani s Madridom, Dublinom, Londonom i Manchesterom", naveo je Šober.

Zračna luka Ruđer Bošković u deset mjeseci 2025. godine zabilježila je povećanje broja putnika, a svi mjeseci od svibnja do rujna bili su rekordni po broju putnika i operacija. Značajan rast je ostvaren i u drugim segmentima poslovanja, među kojima se posebno ističe cargo, promet robe i pošte, koji je od početka godine rastao za više od 1.000 posto.