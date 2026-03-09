Obavijesti

PREDSJEDNIK SINN FEINA

Žrtve IRA-inih napada tuže Gerryja Adamsa u Londonu

Trojica muškaraca ozlijeđenih u bombaškim napadima 1973. i 1996. tvrde da je bivši čelnik Sinn Feina bio vodeći član IRA-e

Građansko suđenje trojice muškaraca ozlijeđenih u bombaškim napadima Privremene IRA-e protiv bivšeg predsjednika Sinn Feina Gerryja Adamsa trebalo bi početi u ponedjeljak na Visokom sudu u Londonu. John Clark, žrtva bombaškog napada na Old Bailey u Londonu 1973., Jonathan Ganesh, žrtva bombaškog napada na londonski Docklands 1996., i Barry Laycock, žrtva bombaškog napada na trgovački centar Arndale u Manchesteru 1996., svi tvrde da je Adams bio vodeći član Privremene IRA-e na te datume, uključujući i njezino Vojno vijeće.

Trojica su pokrenula tužbu protiv bivšeg predsjednika Sinn Feina i traže samo 1 funtu odštete.

Tvrde da je Adams "djelovao zajedno s drugima u provedbi zajedničkog plana bombardiranja britanskog kopna" i bio je "izravno odgovoran" na raznim pozicijama unutar Privremene IRA-e za odluke o postavljanju naprava 1973. i 1996. godine.

Adams poriče da je imao bilo kakvu ulogu u Privremenoj IRA-i.

Suđenje pred sucem Jonathanom Swiftom, koje bi počinje u ponedjeljak na Kraljevskom sudu pravde u Londonu, trebalo bi trajati sedam dana.

Odvjetnici trojice žrtava bombaškog napada rekli su na prethodnom saslušanju da Adamsa treba smatrati predstavnikom skupine ljudi koji su "bili članovi Privremene IRA-e/njezina Vojnog vijeća između 1973. i 1996.".

Muškarci su također htjeli tužiti Privremenu IRA-u, ali sudac Michael Soole rekao je da se ta tužba mora odbaciti jer "nije pravni subjekt".

Dvojica svjedoka koji će svjedočiti protiv Adamsa bit će anonimni i govorit će na suđenju iza paravana.

Anne Studd King, odvjetnica trojice muškaraca, rekla je na saslušanju prošlog mjeseca da jedan od svjedoka vjeruje da "Privremena IRA ili ljudi povezani s njom još uvijek postoje" te da će zbog toga biti u opasnosti.

Rekla je: „Ovaj slučaj će vrlo vjerojatno ponovno povećati interes za ova pitanja, a ovaj svjedok, zbog svojeg prošlog iskustva, zabrinut je zbog toga“, objasnila je.

Također je zatražila da se uključi više svjedoka koji mogu dati iskaze, što je sutkinja Swift i dopustila.

