Župan Boris Miletić: Čudni i krajnje licemjerni komentari gradonačelnika Bassanesea

Istarski župan Boris Miletić reagirao je u utorak na konferenciju za novinare umaškog i vodnjanskog gradonačelnika o bespravnoj gradnji, ustvrdivši kako su komentari gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea "vrlo čudni i krajnje licemjerni", dok ih je IDS nazvao sitnim politikanstvom.

"Gradonačelnik Bassanese je na čelu grada punih 14 godina, a Umag je devastiran bespravnom gradnjom pa se čovjek treba s pravom zapitati - što je on radio po tom pitanju od 2009. godine", naveo je Miletić u priopćenju.

Dodao je kako je prema izvidima na terenu županijske Javne ustanove Nature Histrice, u Umagu cijela obala devastirana.

Tvrdi i kako su uz obalu vidljivi betonski zidovi visine tri metra, izbetonirani molovi, a o bespravnoj gradnji na šumskom području da "ni ne govorimo". U prilog tomu on je spomenuo i projekt šetnice u dužini od 40 kilometara s kojim se gradonačelnik Basanesse, kako je rekao "naveliko hvali" premda su tu, po njemu, ne radi ni o kakvoj prirodnoj šetnici, već asfaltiranoj staz, poput ceste i to uz samo more s ogromnim negativnim utjecajem na prirodu i okoliš.

"Za navedeni zahvat nužna je procjena utjecaja na okoliš koju je Grad Umag izbjegao na način da, i dalje cijepa zahvat i „uređuje“ šetnicu u segmentima, na što je županijska JU Natura Histrica upozorila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja", naglasio je Miletić. Dodao je kako su nadležnosti građevinske inspekcije u rukama države, te kako on osobno na ilegalnu gradnju u Istri upozorava već dugo vremena.

"Upravo zato mi je drago, da se na moju inicijativu nešto konačno pokrenulo i da je Građevinska inspekcija konačno povećala broj inspektora na terenu, kao i započela s rušenjem nelegalnih objekata. Žao mi je ako to gradonačelniku Umaga Viliju Bassaneseu to smeta", zaključio je Miletić.

Paus: Djelima se uključiti u borbu protiv bespravne gradnje

Izjave umaškog gradonačelnika osudio je i predsjednik IDS-a Dalibor Paus, čija je stranka pokrenula stranicu bespravna gradnja.hr ocijenivši ih sitnim politikantstvom te ga je pozvao da se djelima, a ne riječima uključi u borbu protiv bespravne gradnje koja nadilazi stranački boje.

"Bespravna gradnja nema stranačku iskaznicu, a to gradonačelnik Bassanese uporno negira jer je svjestan da u četiri mandata nije napravio ništa za borbu protiv bespravne gradnje. I dok nas oni svađaju, Umag i Istra se guše u bespravnoj gradnji", poručio je predsjednik IDS-a Dalibor Paus.Vjeruje, kaže, da i Umag i Vodnjan žele jedinstvo u borbi protiv bespravne gradnje. U suprotnome daju alibi Vladi da tu temu i dalje gura pod tepih.

Umaški gradonačelnik Vili Bassanese (SDP) u utorak je na konferenciji za novinare na području Mandriola ocijenio da je bespravna gradnja i uzurpacija poljoprivrednog i šumskog zemljišta u Istri "bumerang licemjerne politike".

"To što trenutno imamo u prostoru je ostavština IDS-ove vlasti, i to se mora znati. Veliki dio odgovornosti snosi upravo župan Boris Miletić koji je bio predsjednik IDS-a i koji je prije dva mjeseca kao župan, bez znanja gradonačelnika u Istri, sazvao konferenciju za novinare na ovom području, čime očito radi svoj PR i kampanju za izbore", rekao je Bassanese.

