Blaženko Boban o požaru u Omišu: 'Navikao sam na ovakve situacije'. Evo zašto je navikao

Cijelu noć trajala je borba s velikim požarom a području Omiša. Stotine vatrogasaca su na terenu, a ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano u KBC-u Split, a sedam ih je životno ugroženo, izvijestio je u petak KBC Split. Zbog intenzivnog prometa policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban tijekom noći stigao je u Omiš.

– Situacija zaista nije dobra. Požar se, zbog vrlo nepovoljnih meteoroloških uvjeta, odnosno vrlo jake bure, na momente i orkanske bure, jako širi – kazao je Boban.

Naglasio je kako u omiškoj dvorani u ovom trenutku ima dovoljno kapaciteta za prihvat ljudi.

– Za sada je ovdje sasvim dovoljno kapaciteta. Međutim, pripremljeni smo za daljnje aktivnosti ukoliko, ne daj Bože, bude potrebno – poručio je tada.

Boban je i jutros razgovarao za medije, a tada je za HRT izjavio da je on navikao na ovakve situacije.

Inače, Boban je poznat po izjavi da je spalio set filma o đavlu u Solinu. Sve je to ispričao bivšoj ministrici turizma pred upaljenom kamerom.

Naime, početkom 2006. sve je bilo spremno za snimanje scene filma "Omen 666", trenutka kada arheolog susreće samog vraga. Filmski set, odnosno drvena skela kojom se kamera trebala kretati polukružno, postavljena je unutar ruševine bazilike na Manastirinama u Solinu. Prethodno je, naravno, američki "20th Century Foxa" dobio sve dozvole za snimanje na lokalitetu u Solinu i središtu Splita.

U Solinu se brzo pročula priča o kakvom je filmu riječ, a kako je riječ o lokalitetu na kojem je grob Sv. Dujma, podignula se velika prašina. Tako je, ubrzo nakon postavljanje skele buknuo požar na Manastirinama, na istim tim skelama. Nije bila riječ o velikom požaru, dapače, brzo je ugašen. Samo arheološko nalazište tada nije oštećeno, no sam set značajno je nagorio.

Policija je sutradan objavila informaciju o požaru, a počinitelj nikad nije pronađen. I cijeli slučaj bi pao u zaborav da ga župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, u petak, 30. travnja 2021., opet nije izvadio iz arhive pohvalivši se čak kako je dobro upoznat sa svime, i ne samo to, aktivno je sudjelovao u samoj akciji.

On je naime, bivšoj ministrici turizma Nikolini Brnjac, koja je u Solin stigla u povodu Europskog bacačkog kupa na području Salone, detaljno ispričao kako je on sve iscenirao kako bi spriječio snimanje filma. Pritom je spomenuo i svoju suradnicu za koju je kazao da je to sve bila njezina inicijativa.

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