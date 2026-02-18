Afera koju su otkrila 24sata: SDP-ov Župan kolar i bivši čelnici pod povećalom USKOK-a

Uskok je pokrenuo izvide kojima će provjeriti je li Krapinsko-zagorska županija na čelu sa SDP-ovim Željkom Kolarom pogodovala tvrtkama investitora Dubravka Posavca pri izdavanju lokacijskih dozvola za solarne elektrane u Pregradi i pored Zaboka. Tih sedam dozvola, za koje je Ministarstvo graditeljstva već utvrdilo da su izdane nezakonito, bile su temelj da Posavčeve tvrtke mogu izvlastiti oko 1,1 milijun četvornih metara privatnih oranica i ostalog zemljišta na kojima su trebali nići solarni parkovi.

Iako su izvidi otvoreni jučer, saznajemo da su istražitelji početkom godine prvo uzeli hrpe dokumentacije vezane za te projekte iz Zaboka i Pregrade. Također, saznajemo da je cilj rekonstruirati i širu sliku o svim promjenama planova koje su dovele do toga pa će izvidima biti obuhvaćeni i bivši SDP-ovi gradonačelnici Zaboka Ivan Hanžek i Pregrade Marko Vešligaj, koji je trenutačno zastupnik u Europskom parlamentu. Osim župana Kolara, tu je i pročelnica upravnog odjela za graditeljstvo Gordana Gretić. Kako je već rekao Kolar, Gretić se očitovala da su i dalje sve radili po zakonu, a u jednom intervjuu je otkrio i da je upravo ona bila referentica koja je izdavala sporne dozvole prije više od tri godine, prije nego što je promaknuta na mjesto pročelnice.

O spornim solarnim elektranama pisali smo kontinuirano od rujna, kad smo prvi upozorili da zadnjih pet dozvola nema ključni dokument - energetsko odobrenje. Gretić i Kolar su tvrdili da ono nije tad bilo potrebno, ali Ministarstvo graditeljstva, a i Ministarstvo gospodarstva, u svojem naknadnome mišljenju poručili su županiji da je ono tad bilo potrebno. Objavili smo i nalaz Ministarstva graditeljstva iz kojega je vidljivo kako je županija skrivala od građana sve procedure, pa tako ni pozivi ni lokacijske dozvole nisu bili javno objavljeni. Župan Kolar je privremeno zaustavio izvlaštenja, ali nije proveo naputak ministarstva da provede obnovu postupka za izdavanje dozvola što traži Pregrada i Zabočani. Kako dozvole nemaju ključni dokument, u obnovi postupka bi pale i ne bi više vrijedile, a bez njih nema ni izvlaštenja. Važno je da je prvi put Kolar odbio argumentirani zahtjev Pregrade za obnovu postupka, a Ministarstvo graditeljstva je to poništilo i naredilo im da to učine. Međutim, župan je tražio dodatna mišljenja odvjetničkih ureda koja bi pobila nalaz ministarstva, a dok sve ne dobije, rekao je da neće ništa učiniti. Ministarstvo je uputilo i pročelnicu Gretić da treba sankcionirati osobu koja je izdala dozvole zbog povrede službene dužnosti, ali to znači da bi pročelnica trebala kazniti samu sebe jer je tad izdavala dozvole. Župan i s tim čeka dok ne dobije sva mišljenja. Kolar je poručio da će surađivati s istražiteljima.

- U potpunosti poštujem rad i neovisnost pravosudnih institucija Republike Hrvatske. Izvidi su zakonom propisana i redovna procedura nadležnih tijela, koja služi provjeri navoda i prikupljanju informacija. Pokretanje izvida ne znači pokretanje istrage niti utvrđivanje bilo kakve odgovornosti. Kao župan, ali i kao osoba koja već godinama obnaša javne dužnosti, uvijek sam postupao u skladu sa zakonom i u najboljem interesu građanki i građana Krapinsko-zagorske županije, te sam u potpunosti spreman surađivati s nadležnim institucijama. Vjerujem u pravnu državu i profesionalnost institucija Republike Hrvatske. Siguran sam da će se sve činjenice objektivno i profesionalno utvrditi - poručio je župan.

Kolara je u utorak navečer zatekla vijest da su oni uopće pokrenuti. Prva je to objavila Nova TV.

- Saznao sam za to gledajući večernje vijesti - rekao je Kolar u srijedu.