Župan Kolar tvrdi da su dozvole za solarne elektrane zakonite, ali ipak je obustavio izvlaštenje

Iako i dalje tvrdi da je sve rađeno sukladno zakonskim propisima, SDP-ov Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar je zaustavio izvlaštenje privatnih parcela za tri solarne elektrane u Zaboku investitora Dubravka Posavca, odnosno tvrtki iz njegove Solida grupe. U drugom zagorskom gradu, Pregradi, izvlaštenje za dvije solarne elektrane istog investitora nije ni bilo počelo, ali je Kolar poručio da će, ako stigne zahtjev, i njega obustaviti dok Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva ne donese svoj pravorijek oko zakonitosti dozvola. Kolar je to jučer rekao na županijskoj skupštini, a njegove riječi je prenio portal zagorje.com.

U pet spornih elektrana se radi ukupno o zemljištu površine 640.000 četvornih metara koje su u vlasništvu oko 400 obitelji. Privatne parcele je investitor krenuo izvlašćivati za svoje projekte jer mu je to omogućio zakon, a iz Ministarstva gospodarstva su već ranije poručili za 24sata da će zakon mijenjati. Sporno za svih pet elektrana je što nisu imale energetsko odobrenje, a Županija im je izdala lokacijske dozvole. Lokacijske dozvole su onda temelj za izvlaštenje. No, isti investitor u Zaboku već je prilično proveo izvlaštenje za prve dvije elektrane i to ide i dalje jer te dozvole nisu predmet provjere zakonitosti. Iako se nalaze na istom području, jedna do druge, pet solarnih elektrana samo u Zaboku je investitor rascjepkao da svaka bude do snage 10 megavata. Time je izbjegao složenu studiju utjecaja na okoliš za jedinstveni projekt, a i dozvole bi mu moralo izdavati Ministarstvo.

Prošli mjesec je na inzistiranje 24sata da dobije odgovor jesu li tri elektrane u Zaboku i dvije u Pregradi dobile zakonito lokacijske dozvole, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokrenulo postupak nadzora. Prošli tjedan je HDZ-ov ministar Branko Bačić u Saboru otvoreno rekao: "Dozvole su izdane nezakonito". No, službeni odgovor još čekamo.

Kako prenosi zagorje.com, tijekom aktualnog sata Županijske skupštine, HDZ-ov vijećnik Petar Vrančić je kritizirao SDP-ova župana Kolara zbog izdavanja dozvola i izvlaštenja koje provodi. Naveo je da dokumentacija i postupci ukazuju na tri ključna problema: izdavanje dozvola bez energetskog odobrenja Ministarstva iako je to zakonska obaveza, razdvajanje projekta na više manjih elektrana kako bi ostao u nadležnosti županije te prikazivanje zemljišta kao neplodnog unatoč njegovoj visokoj razvojnoj vrijednosti.

U završnom dijelu obraćanja uputio je izravno pitanje županu Željku Kolaru, tražeći jasan odgovor što će Županija učiniti ako Ministarstvo potvrdi da su lokacijske dozvole izdane protuzakonito.

- Ako je Upravni odjel izdao dozvole bez energetskog odobrenja, uz umjetno dijeljenje zahvata i uz elaborat koji pogrešno prikazuje zemljište, hoćete li hitno obustaviti postupke i pokrenuti poništenje? - upitao je dodajući da tada više neće biti riječ samo o proceduri, već o „pogrešci sustava, koje će omogućiti najveće izvlaštenje u povijesti županije".

Župan Željko Kolar u svom je odgovoru na izlaganje vijećnika Vrančića naglasio da nijedno resorno ministarstvo ni nadležno tijelo do sada nije pisanim rješenjem utvrdilo nezakonitost lokacijskih dozvola za solarne elektrane.

- U javnosti pokušavate nametnuti tezu da je Županija nešto pokrenula protiv ljudi. Upravni odjel za graditeljstvo postupao je po zahtjevu stranke i izdao lokacijsku dozvolu prema Zakonu o prostornom uređenju. Točka. Nema ničeg drugog ovdje - rekao je Kolar ne osvrćući se na činjenicu da su dozvole izdane više od godinu dana nakon što je zakon o tržištu električne energije propisao da se dozvole ne mogu izdati bez energetskog odobrenja koje utvrđuje pravni interes. Pojednostavljeno, investitor Posavec bi u tom slučaju morao kupiti zemlju ili imati ugovore o najmu s vlasnicima da bi uopće dobio lokacijsku dozvolu. A s izdanim dozvolama bez tog odobrenja, ide u izvlaštenje po nižim cijenama.

Kolar je naveo i kako je resorno ministarstvo 16. listopada zatražilo upravni nadzor za lokacijske dozvole za solarne elektrane u Pregradi 1 i 2 te u Zaboku 3, 4 i 5, dok za elektrane 1 i 2 u Zaboku dokumentacija nije ni zatražena. Posebno se osvrnuo na izjavu ministra Bačića izrečenu u Hrvatskom saboru.

-Danas još uvijek iz ministarstva ni ‘A’, ni ‘BU’. Nema odluke, nema rješenja. A ministar je u Saboru rekao da je dozvola izdana protuzakonito. Kako to tumačite kada mi do danas nismo dobili odluku? I je li na taj način utjecao na zaposlenike svog ministarstva? To je politički pritisak – prenosi zagorje.com Kolarove riječi te ističu da je dodao kako ne postoje dokazi da je ijedna dozvola izdana nezakonito.

Naglasio je i da župan nema ovlasti za potpisivanje lokacijske, građevinske ili uporabne dozvole već ih potpisuju ovlašteni referenti i pročelnici.

-Zašto župan ne može ukinuti lokacijske dozvole? Zato što nema ovlasti! To radi drugostupanjsko tijelo, odnosno, resorno ministarstvo. Imam povjerenje u svoje pročelnice, koje su mi detaljno obrazložile zašto je dozvola izdana i na temelju kojih dokumenata. I dok je tako, nemam razloga sumnjati da se dogodilo nešto protuzakonito. Imam povjerenja u ljude koji rade sa mnom- poručio je.

Osvrnuo se i na tvrdnju o navodnom „razdvajanu projekta na više manjih elektrana“, tvrdeći da je takvo postupanje propisano zakonom, a ne odlukama Županije.