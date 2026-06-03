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ODLUKA SUDA

Međimurski župan Posavec nepravomoćno osuđen za mito

Piše Helena Tkalčević,
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Međimurski župan Posavec nepravomoćno osuđen za mito
Veleposlanica Republike Austrije u RH posjetila je Čakovec | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

USKOK tereti Posavca da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta

Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio međimurskog župana Matiju Posavca na godinu i osam mjeseci zatvora. Osuđen je nepravomoćno i Josip Kobal. USKOK je teretio Posavca da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. 

Posavec je osuđen na kaznu zatvora od jedne godine i osam mjeseci. Izrečena mu je djelomična uvjetna osuda prema kojoj mora izdržati osam mjeseci zatvora, dok se preostalih jedanaest mjeseci neće izvršiti ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo. Također, od Posavca se oduzima imovinska korist u iznosu od 1327 eura, koju je dužan uplatiti u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

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Kobal je osuđen na kaznu zatvora od jedne godine i tri mjeseca. Njemu je također izrečena djelomična uvjetna osuda, pa tako mora odslužiti sedam mjeseci zatvora, dok se preostalih osam mjeseci uvjetuje na rok od tri godine.

Obojica osuđenika moraju podmiriti paušalni iznos troškova od po 1500 eura, dok ukupni troškovi postupka iznose dodatnih 468 eura.

U drugom dijelu postupka, Matija Posavec i Miljenko Novković oslobođeni su optužbe koja je Posavca teretila da je od pročelnika tražio zapošljavanje nećakinje svoje poznanice.

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