Danas presuda međimurskom županu Matiji Posavcu zbog primanja 10.000 kuna mita

Međimurski župan Matija Posavec te njegovi suoptuženici Josip Kobal i Milorad Novković danas u 12 sati trebali bi saznati jesu li uspjeli sudsko vijeće uvjeriti u svoju nevinost ili su argumenti Uskokovog tužitelja imali veću težinu. USKOK tereti Posavca da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta

Na početku suđenja sva trojica su ustvrdila da nisu kriva, a Posavec je u svojoj obrani ustvrdio da nije prekršio zakon niti počinio bilo koje kazneno djelo.

Posavec je potvrdio da je sredinom 2020. godine od lokalnog poduzetnika Josipa Kobala primio 10 tisuća kuna, no tvrdi da nije riječ o mitu, već o donaciji za političku kampanju. Prema njegovim riječima, novac je istoga dana uplatio na račun svoje tada novoosnovane političke stranke. USKOK, međutim, smatra da je Kobal novac dao kako bi osigurao imenovanje u Upravno vijeće Županijske uprave za ceste. Posavec je na sudu ustvrdio da na konačnu odluku nije mogao utjecati.

- Prema Statutu sam imao pravo predložiti članove upravnih vijeća, ali odluku je donosila Županijska skupština - rekao je Posavec, naglašavajući da nije imao presudan utjecaj na izbor članova upravnog vijeća.

Posavec je negirao i navode vezane uz dva sporna zapošljavanja koja se također nalaze u optužnici. Ustvrdio je da su kandidati izabrani kroz redovite natječajne postupke te da nije imao utjecaja na njihov ishod.

- Po Statutu sam imao pravo imenovati članove upravnih vijeća i izrađivati plan prijema u službu, ali te ovlasti nisam koristio - rekao je.

Govoreći o Kobalu, opisao ga je kao uspješnog poduzetnika i političara koji je i ranije bio član upravnog vijeća ŽUC-a, zbog čega je, smatra Posavec, imao reference za nastavak rada u toj instituciji.

Tvrdi i da ga nijedan svjedok na sudu nije teretio.

Zagreb: Počelo suđenje međimurskom županu Matiji Posavcu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Niti jedan svjedok nije me teretio, niti iz tajno snimljenih razgovora proizlazi da sam počinio bilo koje kazneno djelo - izjavio je.

Pričao je i o problemima s nedostatkom kadra tijekom pandemije, navodeći kako je sustav istodobno bilježio smanjenje broja zaposlenih u pojedinim službama.

- Nikome nisam dao pitanja za natječaj. Kandidati su dobivali literaturu koju su trebali naučiti, nikakvog političkog kadroviranja nije bilo - tvrdi.

U obrani je napao i Uskok te ih optužio za narušavanje ugleda.

- Zbog njihova nerazumijevanja danas stojim ovdje bez ikakve krivnje - rekao je.

No nakon što je uhićen 2021. godine, Posavec je na ispitivanju u Uskoku priznao da je primio mito. Sad je ustvrdio da nije priznao kazneno djelo, nego činjenice koje su mu predočene tijekom ispitivanja.

- Policija mi je u 6 sati pokucala na vrata. Nakon toga su radili pretrage, pa su me odveli na Oranice, a oko 20 sati na USKOK. Govorili su mi da ću u istražnom zatvoru biti mjesecima, da je bolje da priznam i dam ostavku. Nisam htio ići u zatvor, pa sam priznao no stvarno sam bio u šoku - kazao je.

Podsjetimo, Uskok je u svibnju 2022. godine podigao optužnicu protiv međimurskog župana kojega tereti za zlouporabu ovlasti i primanje 10.000 kuna mita kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (ŽUC).

U optužnici se navodi da je Kobalu istjecao mandat u srpnju 2021. te da je, znajući da Posavec ima veliki utjecaj na donošenje odluka u županijskoj Skupštini u tijeku predizborne kampanje za lokalne izbore, od njega zatražio da mu u slučaju ponovnog izbora za župana osigura novo imenovanje u upravno vijeće ŽUC-a.

Nakon što je ponovno izabran na čelno mjesto u županiji Posavec je, po tvrdnjama Uskoka, iskoristio to što vijećnici njegove kandidacijske liste imaju većinu u Skupštini i Odboru za izbor i imenovanja pa je na dnevni red skupštinske sjednice uvrstio Kobalov zahtjev što je rezultiralo imenovanjem koje je tražio.

Posavec je optužen i da je, koristeći autoritet župana, od međimurskog pročelnika Milorada Novkovića zatražio da u županijskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove zaposli nećakinju svoje poznanice, na radnom mjestu koje bi bilo adekvatno njenoj stručnoj spremi sveučilišnog ili stručnog prvostupnika javne uprave, iako nije bilo sistematizirano nijedno takvo radno mjesto kao i da je pomogao pri zapošljavanju još jedne osobe u županijskom Upravnom odjelu za opću upravu.

Novinarima je ranije kazao i da mu, u slučaju osuđujuće presude, mandat prestaje po sili zakona te da će poštivati svaku odluku pravosuđa.