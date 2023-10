Župani godinama uživaju u 60 eura naknade za topli obrok. Dekanić: 'Više je neću koristiti!'

Službeni automobil, mobitel, računalo, domjenci, ručkovi samo su neke od privilegija u kojima uživaju župani i njihovi zamjenici. Jedna od tih privilegija je i trošak za prehranu, a ona iznosi 60 eura svaki mjesec. Dnevnik.hr piše kako će se o toj privilegiji raspravljati na dnevnoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije.

- Svi dužnosnici prema uputama koje smo dobili iz Ministarstva pravosuđa, a temeljem određenih upita koji su išli prema povjerenstvu za tumačenje sukoba interesa imaju pravo na topli obrok - rekao je Damir Dekanić, vukovarsko-srijemski župan.

- To pravo mogu konzumirati, ali i ne moraju kada se takva odluka donese na skupštini - dodao je.

Odluka je već usvojena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje naknada iznosi 66 eura. Za nekoliko centi viša je u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, dok u Karlovačkoj ona iznosi 664 eura na godinu. Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Primorsko-goranska, Međimurska, Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija takav topli obrok ne planiraju uvesti.

Što misli o tome, kazao je Mario Lozančić, županijski vijećnik iz DP-a.

- U situaciji kada je Slavonac na koljenima, kada ne možete kupiti domaću svinjetinu, junetinu, kada je stočni fond u cijeloj Slavoniji uništen, da mi mažemo vratove debelim guskama - to stvarno nema smisla - smatra.

Nezadovoljni time su i građani.

- Od novca poreznih obveznika sebi priskrbljuju sve ono što se smatra i vodi pod reprezentacijom, onda mogu i ovo - kaže Josip Grubišić iz Vinkovaca.

- Neće on da jede kiflu, on će nešto bolje pojest, otkud bi on pojeo kiflu, a ovo je meni prvi ručak, od jutros još nisam ništa jela! - kaže Mira iz Vukovara.

Dekanić je rekao kako će on svoj obrok plaćati sam.

- Budući da ste mene prvog uhvatili, ne preostaje mi ništa drugo nego da kažem - neću uzeti tu naknadu - kazao je.