PLENKOVIĆEVA NOVA RUKA

Zurovec glasao uz HDZ-ovce u Saboru: 'Da, bit ću dio toga. HDZ ima milijun mana, ali...'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

24sata jučer su ekskluzivno doznala da je nezavisni zastupnik Dario Zurovec popio kavu s premijerom Plenkovićem. Danas je već glasao kao dio većine...

Admiral

Zastupnici su danas u saborskim klupama glasali o nizu točaka dnevnog reda. Zaključili su ovotjedno zasjedanje, a uoči glasovanja pojavile su se ponovno rasprave o novom 'pojačanju' vladajućima. Nezavisni zastupnik i bivši član stranke Fokus Dario Zurovec za Dnevno.hr rekao je da je s premijerom Plenkovićem popio kavu.

- Bit ću dio većine. Popio sam famoznu kavu. Nije bilo loših rečenica ni ičega, bilo je konstruktivno. Temelj je izgradnja pruge. HDZ ima milijun mana, ali suradnja s Možemo u Zagrebu je nikakva, imali smo jedan slabi sastanak, mi smo njima neka periferija. Jednostavno, ne mogu surađivati s njima. A i ova sačekuša u Saboru od strane Centra… Bolja opcija je ovo svakako da se realiziraju projekti, zato sam se dogovorio. Pruga – može ići, pričao sam s državnim akterima već, operativa se mora ušaltati. Ja sam čovjek za projekte i realizaciju, Drugi svjetski rat me ne zanima - rekao im je.

Zurovec je već tijekom današnjeg Sabora glasao kao dio 'većine', njegov zeleni glas može se vidjeti krajnje lijevo u prvom redu.

Uz to, najavio je i konferenciju za medije s početkom od 13 sati.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kratko je komentirao broj zastupnika potrebnih za donošenje odluka: "Znamo da imamo 70. Nekad bude i 115, ne znam", prenosi HRT.

Rekao je da sa Darijom Zurovcem nije razgovarao.

- Mislim da su te ruke osigurane jer vjerujte mi da nisu, da danas ne bismo imali izglasavanje. Dakle, prebacili bismo izglasavanje vjerojatno za sljedeći petak - rekao je Zvonimir Troskot iz Kluba zastupnika Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.

Zagreb: Dario Zurovec na današnjem glasovanju u Saboru
Zagreb: Dario Zurovec na današnjem glasovanju u Saboru | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Šef DP-a Ivan Penava nije isključio mogućnost da parlamentarna većina uskoro dobije dodatnu potporu.

– Mislim da ćemo brzo svjedočiti takvim okolnostima. Po onome s čim sam upoznat, vrlo vjerojatno - da, rekao je Penava.

