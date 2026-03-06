Obavijesti

'JOŠ JEDAN ŽETON'

Zurovec u Sabor ušao uz Fokus i Republiku, sad je Plenkovićeva 78. ruka: 'Prevario je birače!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Sabor prijedlogu zakona o vodi za ljudsku potrošnju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U svojem pripoćenju stranke su istaknule da građani nisu glasovali za podršku vladajućima, nego za politiku promjene i alternativu postojećem načinu upravljanja državom

Stranke Fokus i Republika, kao koalicijski partneri s čije je liste Dario Zurovec ušao u Hrvatski sabor, osudile su u petak njegov prelazak u redove vladajuće većine.

Dario Zurovec o današnjem glasovanju i ulasku u vladajuću većinu 17:23
Dario Zurovec o današnjem glasovanju i ulasku u vladajuću većinu | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

- S obzirom na to da smo tijekom izborne kampanje jasno kao koalicija komunicirali da nećemo ulaziti u koaliciju s HDZ-om, ovakav Zurovčev potez predstavlja najobičniju prijevaru birača - poručuju dvije stranke, dodajući da je izdao ideje i povjerenje birača koji su mu na parlamentarnim izborima dali mandat na listi stranaka Fokus i Republika. Ističu da građani nisu glasovali za podršku vladajućima, nego za politiku promjene i alternativu postojećem načinu upravljanja državom. 

Podsjećaju također da je njihov predizborni sporazum bio potpuno jasan, da ni u kojem slučaju nakon izbora neće koalirati s HDZ-om, kao i da Zurovec ne bi ušao u Sabor bez glasova birača koji su dani strankama Fokus i Republika.

- Politička obveza prema biračima bila je nedvosmislena, a današnji potez Darija Zurovca izravno krši ono što je jasno potpisano i obećano građanima prije izbora - poručuju.

Priče Zurovca da je svoj potez uvjetovao izgradnjom pruge do Samobora nazvali su tek dimnom zavjesom, te zaključili kako su očito u pitanju pozadinski politički dogovori za osobnu političku korist i kako je Zurovec, nažalost, postao još jedna "tužna politička priča izdaje birača od strane saborskih žetona”.

- Birači su glasali za promjenu, a dobili još jedan žeton vladajuće većine - navodi se u priopćenju koje potpisuju predsjednik stranke Fokus Gabrijel Deak i predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić.

