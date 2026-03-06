Obavijesti

REAKCIJA OPORBE

SDP oštro: 'Zurovec je potvrdio da u Hrvatskoj ne vlada zakon, nego kriminalni model HDZ-a'

Piše HINA,
SDP oštro: 'Zurovec je potvrdio da u Hrvatskoj ne vlada zakon, nego kriminalni model HDZ-a'
Zagreb: Dario Zurovec o problemima ugostitelja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

SDP smatra da je Zurovec danas učinio nešto puno ozbiljnije od običnog političkog opravdanja svoje ruke u Saboru

Na medijski istup nezavisnog zastupnika Daria Zurovca, koji se priključio vladajućoj većini i postao 78. saborska ruka, u petak je reagirao SDP tvrdeći da je Zurovec optužio premijera Andreja Plenkovića za institucionalnu korupciju zbog izjave da za projekte kada ste u oporbi uvijek "fali jedan papir".

SDP smatra da je Zurovec danas učinio nešto puno ozbiljnije od običnog političkog opravdanja svoje ruke u Saboru. Svojim izjavama da ako ste u oporbi i po ministarstvima tražite neke projekte za svoj kraj uvijek imate situaciju da "fali jedan papir, Zurovec je, smatraju u SDP-u, javno optužio premijera za institucionalnu korupciju i da se vrata otvaraju ako ste dio vlasti i tako potvrdio da u Hrvatskoj ne vlada zakon, već kriminal HDZ-a.

EVO ŠTO JE TADA PRIČAO Zurovec biračima 2024. obećao da 'neće s HDZ-om'. Plenkoviću sad osigurao 78. ruku u Saboru
Zurovec biračima 2024. obećao da 'neće s HDZ-om'. Plenkoviću sad osigurao 78. ruku u Saboru

- Zurovec je u svemu ovome manje bitan. Ali njegovo je priznanje kapitulacija pred koruptivnim modelom, ali i jasna dijagnoza 'šire igre'. To je model kojim je Andrej Plenković 'disciplinirao' i ušutkao Domovinski pokret, Josipa Dabru, Darija Hrebaka i sve ostale žetone koji su se prodali. Ucjena institucijama postala je službena politika Vlade Republike Hrvatske - istaknuo je SDP u priopćenju. 

U njemu se navodi i da premijer Plenković sada mora objasniti hrvatskoj javnosti te teške optužbe za korupciju koje dolaze iz redova njegove vlastite većine i odgovoriti na pitanje je li uskrata dozvola, namjerno birokratsko šikaniranje i blokiranje razvoja lokalnih sredina metoda kojom se osigurava većina u Saboru.

NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

U priopćenju su naglasili i kako je to ovo upravo ono protiv čega se SDP bori te da ne pristaju na tezu da "sustav tako funkcionira" dodajući kako je vrijeme da se toj političkoj trgovini stane na kraj.

