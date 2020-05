Žustra rasprava oko EU novca: 'Milijardu eura ste izgubili...'

Vanjskopolitički analitičar Kristijan Kotarski u Otvorenom rekao je da očekuje žestoku bitku jer ima puno nepoznanica - koliki će biti omjer bespovratnih sredstava i zajmova, a ključno pitanje je i koji će biti uvjeti.

- Za Italiju se predviđa 80 mlrd eura, a znamo da ona godinama ima problema sa strukturom gospodarstva, niskim rastom, korupcijom i klijentelizmom. I teško da će njemački i nizozemski porezni obveznici bez određenih klauzula dati taj novac. Ispregovarat će se uvjeti i moramo vidjeti koji su to uvjeti, rekao je.

Istaknuo je da će bremenita biti i distribucijska kvota, kako će se taj novac podijeliti među državama. To su tri bojišnice na kojima će se odvijati bitka, rekao je.

- Dodatno, imate višestruke veto točke koje morate zadovoljiti. Mora proći EU vijeće, EU parlament, a za dio koji se tiče garancije morate imati dopuštenje 27 nacionalnih parlamenta.

Ministar Marko Pavić rekao je za HRT kako tu ne bi trebalo biti zapinjanja.

- Kada smo donosili mjere za gospodarstvo stali smo iza hrvatskog gospodarstva, 550.000 ljudi koristilo je mjere, 9,6 posto BDP-a stavili samo iza gospodarstva znajući da dolazi ovako izdašan program oporavka. U to smo bili uključeni i svatko tko kaže da je hrvatsko predsjedanje samo rotacija, sad se vidi uspjeh predsjedanja.

SDP-ovac Joško Klisović rekao je kako je ovo dobra vijest za Hrvatsku i da novac treba upotrijebiti za reforme koje slijede.

- Mislim da hrvatski građani ne smiju dati HDZ-u da upravlja tim novcem, jer je to stranka koja ima korupcijsku aferu na sudu. To je stranka gdje je 15 ministara otišlo zbog sumnje u korupciju. Hrvatska ne smije pretočiti novac u džepove političara već onima kojim treba, a to su gospodarstvenici.

Uslijedila je žustra prepirka ministra Pavića i Klisovića.

Klisović je rekao da je "pričam ti priču" poruka da je osvojeni iznos uspjeh hrvatskog predsjedništva, na što je ministar Pavić rekao da je to veliki uspjeh hrvatskog predsjedanja i da je SDP-ova vlada izgubila milijardu eura u prethodnim pregovorima.

'Izgubili ste milijardu eura'

- Ništa naša vlada nije izgubila, to su spinovi HDZ-a. Ako ovi novci budu predmet korupcije ili kroni kapitalizma, što je vaš zastupnik Stier rekao da najviše opterećuje HDZ, mi smo gotovi kao država i društvo, rekao je Klisović.

- Vaša vlada 2013. gubi milijardu eura, a hrvatska vlada pod Andrejem Plenkovićem dobiva 20 milijardi, rekao je Pavić, te pozvao Klisovića da se razgovaraju stručno.

- Europski fondovi podložni su pet revizija. Samo pojedini projekti imaju povrata zbog pojedinih pogrešaka. Godine 2013. ste mogli izlobirati, postoji u regulativi gdje piše vrlo jasno da države koje su 2008. imale pad BDP-a veći od -1 posto, a ušle su u Europsku uniju prije 2013., dobivaju dodatnih 10 posto. Milijardu eura ste izgubili, niste se ni borili za njih, a mi smo se izborili za 20 milijardi, rekao je Pavić.

Kotarski koji je rekao da je Hrvatska na samom začelju što se tiče ispunjavanja preporuka Europske komisije.

- Pedeset posto nismo ispunili ili smo vrlo malo ispunili, a to je vrijeme i vlade Zorana Milanovića i premijera Plenkovića. Isplaćeni novci su važniji nego ugovoreni, rekao je, te dodao da moramo provoditi više reformi koje sugerira Europska komisija zbog dobrobiti nas i naše djece.

Ministar Pavić rekao je da će se za Fond oporavka napraviti individualiziran pristup za svaku zemlju, te da će se povezati reforme sa samim isplatama. Istaknuo je i da se Hrvatska tu značajno poboljšala od 2016. godine.

Klisović je rekao da će novac ići za najugroženiji sektor, a to je u Hrvatskoj turizam i da sve mora biti u kontekstu održivog razvoja, politike koja stimulira održivi razvoj iz kojeg stoji Europska komisija.

- Važno je da taj novac bude za strukturalne reforme i mi u SDP-u ćemo se za to izboriti, rekao je te dodao da ništa nije besplatno.

