Žuta upozorenja za Hrvatsku: Koliko će pasti kiše i je li nam zaista ljeto već dosadilo?

<p>Unatoč mjestimičnim pljuskovima koje može pratiti grmljavina, ponegdje će biti i tuče, zato vam je najsigurnije da ne 'šalabajzate' po previše po vani i da smjestite u sigurnosti svoje kuće.</p><p>Štoviše, u mnogim će krajevima, posebice južnijima, kiša i ovaj put izostati , a sunce neće sasvim nestati, prognozira <strong>Zoran Vakula </strong>za <a href="https://www.hrt.hr/655072/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1792020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>No, barem će u većini krajeva osvježiti i temperatura se zraka približiti prosječnim vrijednostima za ovo doba godine, na kopnu i sjevernom Jadranu, nadamo se da zbog toga neće biti većih tegoba. Na Jadranu bura svoje bahato lice gura.</p><p>Za veći dio Hrvatske izdana su <strong>žuta upozorenja</strong>.</p><p>Već u drugom dijelu petka te osobito za vikend slijedi stabilizacija te ponovna sunca mobilizacija. U unutrašnjosti i porast temperature, koji će se u većini krajeva nastaviti i početkom novoga tjedna, tako da ova promjena vremena i nije nešto spomena vrijedna.</p><h2>A sad ozbiljno...</h2><p>U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano uz dosta oblaka, posebno onih koprenastih. U drugom dijelu dana zapuhat će umjeren sjeverac, a najviša dnevna temperatura kao u srijedu uglavnom od 27 do 30 °C. Jutarnja će pak biti oko 15 °C.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj jutarnja temperatura zraka bit će podjednaka kao na istoku, a danju niža - između 24 i 27 °C. Sredinom dana i poslijepodne porast će vjerojatnost za mjestimičnu kišu te pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.</p><p>Vjetrovitije nego u srijedu bit će i u gorskom području i na sjevernom Jadranu, gdje će bura prema kraju dana jačati, posebno podno Velebita. Pritom u gorju oblačnije, mjestimice s kišom i grmljavinom, a na moru većinom suho i sunčano s najvišom temperaturom ponovno oko 30 °C. U Lici i Gorskom kotaru svježije nego u srijedu, uz dnevnu temperaturu od 21 do 25 °C.</p><p>U Dalmaciji podjednako toplo kao u srijedu, uz umjereno do znatno oblačno vrijeme te mogućnost za poneki pljusak ili malo kiše, uglavnom samo u unutrašnjosti. Puhat će bura, prema kraju dana u jačanju, a sredinom dana i poslijepodne prema jugu uz obalu jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenome sjeverozapadni. More malo i umjereno valovito.</p><p>Na jugu Hrvatske i u četvrtak vruće, ali uz dosta oblaka, poglavito visokih, koprenastih. Ujutro te osobito navečer bura, a od sredine dana prolazni jugozapadnjak i zapadnjak, na otvorenom moru sjeverozapadnjak.</p>