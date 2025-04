Kriminalna povijest narkobossa s Korčule: Heroinom otok zaveo u crno, filmski bijeg, sprdao sud

Godinama je Jakša Cvitanović Cvik harao Korčulom. Potiho su o njemu govorili kao o otočkom narkobosu, javna je tajna bila koliko je utjecajan i kako je svoje 'pipke' pustio od otoka do Dubrovnika pa sve do Splita. U paklu droge završavala je mladež, a strah od Cvika sprječavao je ljude da poduzmu nešto. Spominjali su se i njegovi utjecaji u policiji i kako mu nitko ništa ne može.

Sve dok o njemu javno, u veljači 2006. godine, počinje govoriti Ruža Tomašić, tadašnja saborska zastupnica HSP-a. Nakon nje, glas su podignuli i neki korčulanski ovisnici, njihovi roditelji...

I tek tada Cvik dolazi u fokus šire javnosti, a što je najbitnije i u fokus policije i istražitelja, iako je i ranije bio u sukobu sa zakonom. U to vrijeme i sama Ruža Tomašić dobiva prijetnje smrću...

Krenuli su izvidi, prikupljanje dokaza i Cvik 'pada' pet mjeseci kasnije. Ali zbog nanošenja teških ozljeda sumještaninu, prijatelju i suradniku Rinu Cetiniću

Bila je nedjelja 3. srpnja 2006., oko 4.30 sati, kada je Cvik, u blizini hotela Posejdon, ispalio nekoliko hitaca prema Cetiniću. Nije ga pogodio, već ga je potom tukao drškom pištolja i teško ozlijedio. Razbio mu je čeljust.

Kako je tada pisao Jutarnji list, pozadina sukoba bila je narko-dilerski obračun zbog nekih neraščišćenih računa, a kao razlog sukoba spominjala se i Cetinićeva bivša supruga.

Cvik gliserom pobjegao s Korčule

Cvika su priveli nakon incidenta, ali vrlo brzo izmakao je policajcima iz ruku. I to spektakularnim bijegom koji je dospio na naslovnice, ali i razljutio Korčulane i cijelu Hrvatsku.

Dvojica policajaca, naime, imala su zadatak Cvika prevesti iz Vela Luke do Korčule, a potom brodom istražnom sucu u Dubrovnik. Na ruke mu nisu stavili lisice, već su ga samo posjeli u automobil i krenuli put Dubrovnika. No na putu odlučili su otići - na piće.

Svjedoci su tada za Jutarnji ispričali kako je Cvik najnormalnije izašao iz automobila s policajcima i sjeo u kafić. Cvik je slobodno i odšetao to WC-a, a i platio je piće. Nastavili su dalje put, a onda je Cvik nestao

Policajci su kolege o bijegu obavijestili tek nakon 15 minuta. Ubrzo se utvrdilo i kako u lučici Triporte nema jednog od tri Cvitanovićeva glisera pa se odmah posumnjalo da je tako pobjegao.

Na Korčulu se vrlo brzo sjatila policija, kao u današnjoj akciji, ali otočkom narkobosu nije bilo ni traga, ni glasa. Zbog incidenta su dva policajca bila i suspendirana.

Gotovo sedam mjeseci Cvik je bio u bijegu. A u tom periodu Korčula je malo 'predahnula'. O njemu se počelo i javno govoriti pa su tako brojni poznavatelji ispričali i kako je Cvik postao to što je.

- Nismo ga zaustavili dok smo još mogli. Kasnije se više nismo usudili - ispričao je jedan od Korčulana za Jutarnji 2006.

Ispričali su kako je brojna mladež u školskim danima eksperimentirala s drogom, ali Cvik, inteligentan kakav je, nije im se pridružio već je na njima odlučio zaraditi. Počeo im je prodavati drogu, zarađivati, a time je postajao i sve nasilniji. Prodavao im je heroin, a kod njega je policija ranije pronalazila i marihuanu, ali bi vrlo brzo drugi preuzimali odgovornost umjesto njega. 'Mulac', kako su ga zvali u mladosti, kasnije je sagradio kuću, kupio glisere i započeo vezu s dubrovačkom odvjetnicom Anom Birmišom.

Svjedokinja pokajnica

Tijekom Cvikova bijega u fokus javnosti je dospjela i djevojka koja je odlučila prokazati dilersku mrežu Jakše Cvitanovića Cvika. Ona je, naime, dilala heroin za njega. Na prijedlog Uskoka dobila je status pokajnice i zaštićene svjedokinje.

No svo to vrijeme, Cvitanoviću ni traga ni glasa. Sve do 17. siječnja 2007. godine kada ga u Splitu u stanu u Zoranićevoj ulici lociraju agenti Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA). Bilo je oko 15 sati kada su šef splitskog odjela za droge Ivan Kasum i četvorica operativaca upali u stan gdje ga je skrivao Nikola Šitin.

Policajci su upali u stan u trenutku kad su Cvik i Šitin ručali. Pokraj Cvika je, piše Jutarnji, bio napunjeni pištolj CZ kalibra 7,65 mm s prigušivačem.

- Kasume, bogati, znao sam da ćeš me ti ulovit! - navodno je rekao Cvik šefu splitskog odjela za droge. Policija je u stanu pronašla i pet mobitela, marihuanu, 1500 kuna i 17 konvertibilnih maraka. Prilikom privođenja novinarima i snimateljima je glasno opsovao majku.

Cvik je tijekom suđenja nekoliko puta pokazivao svoju aroganciju. Prema medijima, tužiteljima, svjedocima, sudu...

Pokazivao srednji prst

On i njegova dilerska skupina na razne su načine pokušali odgađati početak suđenja. Naime, u nekoliko navrata optuženi se ne bi pojavili na suđenju pa su odgađana ročišta zbog nevremena jer nisu mogli doći s Korčule. Njegovi suradnici nekoliko puta su i tražili izuzeće sudaca. Potom je jedan od optuženih slomio nogu igrajući nogomet u pritvoru, a onda je i odvjetnik optuženog tražio odgodu jer se otrovao hranom.

Upravo zbog toga su mu i počeli suditi tek godinu i devet mjeseci nakon što je uhićen. Ali i tada Cvik nastavlja sa svojom predstavom.

Dok je tužiteljica protiv njega čitala optužnicu na 40 stranica, Cvik i njegova dilerska mreža zijevali su na sudu, a potom je Cvik novinarima i fotoreporterima pokazivao srednji prst.

Tijekom suđenja je uspio i rasplakati djevojku koja je prokazala njegovu dilersku mrežu, pokušavao ju je diskreditirati, a obrušavao se i na Ružu Tomašić. Prijetio je i novinarima.

Na jednom od suđenja upitao je suca: "Kada ću ja doma?"

- Za 16 godina, jel' ti dosta? - odgovorio mu je sudac u šali.

- Ispričavam se svima za upadice, geste i sve ono što je moglo nekoga uvrijediti. Morate me razumit - rekao je Cvik, gotovo posprdno tužiteljima i sucima na jednom od ročišta.

Cvik je u svibnju 2010. na Županijskom sudu u Splitu osuđen na 8 godina i tri mjeseca zatvora te su mu oduzeli protupravno stečenu imovinu.

Iz zatvora je na uvjetnu slobodu izašao u listopadu 2014. nakon što je ukupno u pritvoru i zatvoru odležao sedam godina i devet mjeseci.

Nakon toga vratio se u Vela Luku i izašao iz fokusa javnosti. No sudske klupe nisu mu ostale strane. Iako je 2014. odslužio kaznu, dio predmeta, onaj za pranje novca, vraćen je na ponovno suđenje. A baš u petak je trebao zbog toga doći na sud u Split.

A na sudu će se naći i ako se obistine sumnje Uskoka koji je u velikoj akciji opet uhitio Cvika.