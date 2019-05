Zvijezda 'Zabranjene ljubavi': Ne znam ništa o tom suđenju...

Ne znam ništa, ne pratim suđenje, kratko nam je rekao Andrej Dojkić. Glumac i bivši dečko Petre Sanader (32) u fokusu javnosti je zbog iskaza na suđenju u aferi Ina-Mol na Županijskom sudu u Zagrebu. Robert Ježić, krunski svjedok Uskoka protiv bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera, dostavio je dokumentaciju iz koje proizlazi da je njegova tvrtka Dioki Holding tijekom 2009. na račun tadašnjeg dečka Sanaderove kćeri u dva navrata uplatio po 200.000 dolara.

Taj je novac bio namijenjen za osnivanje i djelovanje tvrtke International Chemical Services u kojoj je Dojkić bio direktor s mjesečnom plaćom od 12.000 dolara.

- Na Sanaderovo traženje platio sam 2010. oko 250.000 eura za troškove putovanja, najam stana i poslovnog prostora u New Yorku za dečka kćeri gospodina Sanadera. Podveli smo to kao troškove projekta otvaranja našeg predstavništva u New Yorku. Račune je podmirila moja tvrtka ABC Holding, a to je ista ona tvrtka preko je je kupljen blindirani BMW za HDZ - izjavio je Ježić prije mjesec dana.

U vezi bili tri godine

Dojkić i Petra Sanader prekinuli su 2010. godine nakon tri godine veze, ali su ostali u dobrim odnosima. Upoznali su se na Akademiji dramske umjetnosti te čak zajedno glumili u predstavama. Tako su se na 'Dubrovačkim ljetnim igrama' 2008. godine zajedno gostovali u dvije izvedbe 'Dunda Maroja' gdje su igrali sluškinju Petrunjelu i slugu Popivu koji se u jednom trenutku 'pohvataju'. Predstavu je tad sa smiješkom iz publike pratio njezin otac sa suprugom Mirjanom i Petrinom sestrom Brunom.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Nakon studija Petra i Andrej preselili su u SAD gdje su živjeli u luksuznom stanu u New Yorku.

Sanaderovi su ‘riješili’ stan od 50 kvadrata u jednom od četiri tornja Zeckendorf na Manhattanu. Stan i telefon su bili prijavljeni na Dojkića, koji je 2001. bio u SAD-u, pa je imao broj socijalnog osiguranja, a on je plaćao i režije. Stanarinu je pokrivao židovski odvjetnik Yoram Ginach, a kasnije mu je Sanader rekao kako ima poznanika koji mu može riješiti radnu vizu u Americi, a ispostavilo se da je to Robert Ježić, piše Express.

Dojkić je ogorčen pričama da mu je Sanader plaćao stan i školovanje u Americi.

- Petra i ja živjeli smo u unajmljenom jednosobnom stanu u newyorškom kvartu East Villageu. Najam smo plaćali popola - rekao je svojedobno za Večernji list Dojkić. Demantirao je i da je od vlasnika Diokija Roberta Ježića po nalogu Sanadera dobio novac. Kaže da Ježića nikada nije upoznao te da bi s ‘tim novcima našao načina da i ostane u SAD-u’. Četverosobni stan od 100 kvadrata na zagrebačkom Bijeniku, kaže, kupio je pomoću 169.000 eura koji mu je otac darovao, a BMW 320 vrijedan 22.000 eura ušteđenim novcem. Odbija tvrdnje da je ikada uživao povlašten tretman.