Okusi Perua na vašem tanjuru: Pripremite ovu jednostavnu piletinu u samo nekoliko koraka

Anticuchos de Pollo tradicionalno je street food jelo iz Perua. U originalnoj recepturi riječ je o ražnjićima od goveđeg srca pripremljenima na roštilju, a zbog svoje su arome i slasnog okusa postali ikona popularne kulture Perua. Međutim, kako je rasla popularnost ovog jela, Peruanci su se dosjetili da bi ovaj recept mogli napraviti s bilo kojom vrstom mesa. Tako smo mi, preuzevši originalne sastojke, za vas pripremili Anticuchos de Pollo u pilećoj verziji.

Kao odličan dodatak ovom jelu ide zeleni umak od bosiljka i korijandera, koji će vas uz nekoliko slasnih zalogaja teleportirati u daleki Peru. A kao savršenog suputnika ovoj piletini preporučujemo neku od laganijih i osvježavajućih salata s jogurtom i sirom.

Omiljena namirnica u novom ruhu

Da biste uživali u ovom jelu, prije svega morate očistiti piletinu. Zatim je izrežite na male komade i stavite u posebnu zdjelu, u kojoj ćete je marinirati. Za marinadu ćete trebati:

• 0,5 žličica crvene paprike u prahu

• 1 žličicu dimljene paprike

• 2 žlice smeđeg šećera

• 3 češnja češnjaka

• 1 žlicu mljevenoga kima

• 1 žličicu čilija u prahu

• 2 žlice maslinova ulja

• 2 žlice sojina umaka

• 2 žlice svježeg soka od limete

• 2 žlice sitno mljevenog svježeg đumbira

• Sol (prema vašoj želji)

Pomiješajte sve sastojke osim soli u zdjelu. Dobro umiješajte marinadu u meso i ostavite u hladnjaku minimalno 30 minuta, najbolje do 5 sati. Izvadite piletinu iz hladnjaka 30 minuta prije pečenja i ostavite je da se zagrije na sobnoj temperaturi. Nakon što su se svi sastojci sljubili, posolite piletinu i nabodite je na ražnjiće.

Roštilj morate zagrijati na srednje jakoj vatri. Rešetke premažite uljem i pecite ražnjiće oko 10 minuta, uz povremeno okretanje. Točno vrijeme pečenja razlikovat će se ovisno o temperaturi roštilja, ali ključno je da vatra ne bude prejaka. A sad trk na pripremu priloga!

Osvježavajuća salata s jogurtom

Anticuchos de Pollo u originalnoj se recepturi poslužuje uz ploške kuhanoga krumpira. No s obzirom na visoke temperature, savjetujemo da za prilog napravite neku od krepkih salata, poput one od svježih krastavaca s jogurtom. Za pripremu ove salate s jogurtom trebat će vam: oguljeni svježi krastavci, malo soli, MEGGLE jogurt sa samo 2,8% masnoće, sok od limuna, 2-4 mljevena češnja češnjaka, svježe mljevena paprika, po ukusu svježeg peršina ili nasjeckane svježe metvice i maslinovo ulje.

Narezane krastavce stavite u zdjelu, začinite ih solju i ostavite najmanje 20 minuta da odstoje. Za to vrijeme pomiješajte osvježavajući MEGGLE jogurt, koji savršeno pristaje uz ovaj laganiji obrok, s limunovim sokom, češnjakom, paprom, peršinom ili mentom i na kraju dodajte ulje. Krastavce nakon 20 minuta ocijedite i vratite u zdjelu te prelijte smjesom od MEGGLE jogurta i sve dobro promiješajte. I to je to - brzo, jednostavno i maksimalno osvježavajuće!

Klasik prilog svakog roštilja

A ako ste ljubitelji sira, savjetujemo vam da uz peruanske pileće ražnjiće za prilog napravite tradicionalnu bugarsku šopsku salatu. A za ovu laganu i osvježavajuću salatu treba vam samo nekoliko jednostavnih sastojaka: rajčice, krastavac, zeleni papar u zrnu, masline, crveni luk, MEGGLE svježi sir, malo ulja i sol.

Priprema ove salate toliko je jednostavna da će vam trebati samo nekoliko minuta. Dakle, nakon što ste narezali sve sastojke, u velikoj zdjeli pomiješajte rajčice, krastavce, zelene paprike i nasjeckani crveni luk. Prelijte maslinovim uljem i posolite. Na kraju dodajte MEGGLE svježi sir, svježi sir s vrhnjem ili Alpski bijeli sir. Sve nježno promiješajte, ali pripazite: sir mora ostati na vrhu salate! Poslužite je odmah ili ohladite prije posluživanja. A budući da u šopskoj salati nema lisnatog povrća, koje može uvenuti, ovu salatu možete čak napraviti i prije roštilja. Samo pokrijte zdjelu plastičnom folijom ili premjestite u hermetički zatvorenu posudu i držite je u hladnjaku.

Ovaj je bugarski specijalitet zbog svojih sastojaka i svježeg povrća, prije svega, nutritivno bogat. A sir kao jedna od glavnih namirnica prirodan je izvor bjelančevina te pridonosi održavanju zdravlja kostiju i rastu mišićne mase. Zato vam savjetujemo, posebice ako težite uravnoteženoj i raznovrsnoj prehrani te zdravom načinu života, da u svoj svakodnevni jelovnik nastojite dodati barem neki oblik ove zdrave namirnice.

