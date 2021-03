Iako još ne znamo kad će se život u potpunosti vratiti na "staro normalno", vrlo je vjerojatno da će se mnogi ovog proljeća odlučiti na izlet ili putovanje. Proljeće je idealno vrijeme za putovanje jer su temperature ugodne, cijene pristupačne i još nema ljetnih gužvi, a sve dok se pridržavamo epidemioloških mjera, moguće je sigurno se kretati. Evo na što trebate pripaziti ako želite organizirati siguran izlet.

Unaprijed se što bolje informirajte

Kako se ne biste neugodno iznenadili i dodatno zakomplicirali putovanje, što više se informirajte unaprijed. Zbog pandemije su uvedene mnoge restrikcije, koje se često razlikuju od objekta do objekta ili među državama. Zato unaprijed istražite koje su preventivne mjere na snazi u mjestu na koje idete. Na službenoj Vladinoj stranici za informiranje o koronavirusu postoje detaljne informacije za sve koji planiraju putovanje, a obavijesti se redovito ažuriraju.

Uvijek je dobro izravno nazvati, recimo hotel u kojem odsjedate ili turističku zajednicu mjesta koje posjećujete. Imajte na umu i da bi neka stajališta uz autoceste mogla biti zatvorena. Ako putujete u drugu državu, obavezno provjerite koliko star mora biti vaš test na koronavirus te je li potrebno poslije dolaska u državu ići u samoizolaciju.

Pazite na higijenu

Nekad smo pazili da pri pakiranju ne zaboravimo na punjač ili putovnicu, a danas je to zaštitna maska. Najbolje je da u automobilu imate paket zaštitnih maski, a ne bi bilo loše ubaciti ni jednokratne rukavice, s obzirom na to da su za ulazak na neka mjesta i one propisane. Također ponesite sredstva za dezinfekciju ruku, ali i vrećicu u koju sigurno možete odložiti korištenu masku ili rukavice. Osim toga, higijenu ćete poboljšati ako se prebacite na kartično plaćanje tijekom putovanja jer tako nećete biti u dodiru s novcem.

Putovanje cestom najsigurnija je opcija

Osobni automobil mogao bi biti najsigurnija vrsta transporta tijekom pandemije, a tome svjedoči i porast prodaje rabljenih automobila u Europi od početka pandemije. Putujući automobilom, smanjujete kontakt s drugim ljudima i tako bitno smanjujete šanse od širenja zaraze. No to ne znači da morate biti vlasnik automobila. Umjesto toga možete ga unajmiti. Ako se odlučite za tu opciju do 12. travnja, Carwiz vam daruje early bird popust od čak 50% i opciju besplatnog otkazivanja.

Osim povoljnih vozila, Carwiz vam nudi dodatke koji će putovanje učiniti posebnim - navigaciju za siguran i brz dolazak na odredište, GoPro kameru za obilježavanje sretnih trenutaka ili dječju sjedalicu kako bi vaši mališani uvijek bili sigurni.