Puljak: HDZ godinama uništava grad, Mihanović nema podršku; Vice: Ivica, hitno se uozbilji...

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević najavili su kako podnose ostavke te će građani Splita morati na nove izbore. Svoju odluku da odstupi objasnio je gostujući u dnevniku N1 televizije. Prema njihovom planu, grad bi do novih izbora vodio drugi Puljkov zamjenik, Antonio Kuzmanić.

Građani Splita su vas odabrali, zašto mislite da će to ponovno napraviti, zanimalo je na početku voditeljice.

- Moja poruka tu je jednostavna. Pozivam građane da s nama prošetaju gradom, naročito dijelovima koje smo očistili od dugogodišnjeg nereda. Onda postane jasno da građani u Splitu vole rad i cijene ono što smo napravili. U svakom slučaju, mi se svojih građana ne bojimo - rekao je Puljak i nastavio:

- Ne bojim se ni svojih protivnika. Kerum se kandidirao, Mihanović bi, ali čeka, očito HDZ traži novog kandidata. Ne znam koji bi građanin Splita bio 'smokvin list' i stao ispred Vice Mihanovića i HDZ-a koji je godinama uništavao Split - rekao je Puljak i poručio kako stoji uz svojeg zamjenika Ivoševića, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog prijetnji. Rekao je i kako su njegovi suparnici na izborima "Kukavice koje je strah izaći pred građane".

Nakon Puljka u dnevniku je gostovao i Vice Mihanović, HDZ-ov kandidat na prošlim izborima za gradonačelnika Splita. Voditeljicu je na početku zanimalo kako odgovara na Puljkov komentar da nema podršku stranke.

- To nije tema za njega. Ali on se bavi sa svim osim sa svojim poslom. Imam podršku stranke, a što se tiče moje kandidature mi ćemo to na vrijeme obznanit.

Na iduće pitanje, je li možda Domagoj Marojević taj koji će biti kandidat, odgovorio je:

- Suvišno da odgovaram u ovom trenutku. Sastat će se tijela stranke i vidjet ćemo što je najbolje za stranku i Split.

Odgovorio je i na Puljkove prozivke da su obećali dati ostavke u Gradskom vijeću, a onda su se predomislili.

- Ja sam mislio da sam ozbiljni ljudi. Da stojimo kod izgovorenog u javnom prostoru jer cijelo smo vrijeme komunicirali da idemo na nove izbore za izvršnu vlast i Gradsko vijeće. Rade trik da zamjenik Kuzmanić vodi grad do izbora, odnosno Puljak preko njega, i tako dođe u kampanju i troši gradske novce, to je nedopustivo. Zatražit ćemo mišljenje je li to zakonito. On je tek najavio ostavku, ali je još nema. Ja ga pozivam da se uozbilji - rekao je Vice.

Novinarku je zanimala i situacija oko njegova, već sad legendarnog doktorata iz Osijeka.

- Toliko se oko toga, zbog kampanje, potenciralo. Povjerenstvo je kazalo da moj doktorat nije plagijat. A što se tiče doktorata, radim nekakve ispravke s mentoricom - rekao je Vice i dodao kako su ga napadali u kampanji, 'mjerili mu sve od kuće do roštilja, ali ništa pogrešno nisu našli'...