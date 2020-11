14 lica u utrci za Frica: 'Cilj nam je čitatelje privući u našu prozu'

Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. A pobjednik će, osim žiroskopa, dobiti i vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna

<p>Najteže je bilo osnovati nagradu, ali sad je već lakše. Ovo je četvrti ciklus dodjeljivanja te smo u kulturnoj javnosti doživjeli prepoznatljivost i relevantnost, rekla je to predsjednica žirija, novinarka i kritičarka <strong>Biljana Romić</strong> na gostovanju na <a href="http://hr.n1info.com/Video/Info/a575529/Biljana-Romic-Mozda-je-vrijeme-za-redefiniranje-Interlibera.html" target="_blank">N1</a> televiziji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Naime, Tjednik Express raspisao je Natječaj za književnu nagradu Fric za najbolju knjigu fikcijske proze 2019./20., 75 tisuća kuna vrijedno priznanje koje je ime dobilo po nadimku Miroslava Krleže, koje donosi glavni pokrovitelj Barcaffe.</p><p>Nagrada Fric dodjeljuje se godišnje za knjigu fikcijske proze napisanu na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku premijerno objavljenoj u Hrvatskoj u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2020. godine. U konkurenciju ulaze svi romani, zbirke pripovijedaka ili novela, svi neprevedeni premijerno objavljeni naslovi u izbornom razdoblju koji su dobili UDK signaturu XXX-3.</p><p>U konkurenciju ne ulaze ponovljena izdanja ili ona kojih je većinski dio već objavljen.</p><p>- Konkurencija je velika i vrlo jaka. Bilo je jako teško od 50 knjiga odabrati njih 13 za širi izbor pa zbog istih glasova smo izabrali njih 14. Slijedi nam uži izbor gdje ćemo odabrati njih šest pa između njih biramo pobjednika. I dalje je rat važna tema, ali ove godine u nešto manjem opsegu. No, pisci su antiratno nastrojeni te ga prikazuju kao besmislenim i totalno nekorisnim stanjem - rekla je Romić te nastavila:</p><p>- U ovoj godini imamo i autobiografsku prozu, koja nije baš uobičajena u našoj književnosti - nadodala je Romić. Ove godine, prosudbeni žiri djeluje u sastavu novinarka i urednica Biljana Romić (predsjednica), urednik kulture Expressa Igor Vikić, konceptualni umjetnik Vlado Martek, književna kritičarka Jagna Pogačnik, liječnica Vesna Degoricija i povjesničar Hrvoje Klasić.</p><p>- Posebnost ovog žirija je činjenica da u njemu ne sjede samo stručnjaci književnosti, već prirodnjaci, liječnici, povjesničari... U tome je čar jer ovaj žiri je čitački i to je vrlo važno - naglasila je Romić.</p><p>Dosadašnji su dobitnici Nagrade Fric Damir Karakaš za roman “Sjećanje šume” (2016/17), te Jurica Pavičić za roman “Crvena voda” ( 2017/18 ), dok je prošlogodišnji laureat Darko Cvijetić, kojemu je nagradu donio roman “Schindlerov lift”. Nagrada može biti podijeljena između više dobitnika/ca.</p><p>- Uloga ove nagrade nije u materijalnom dijelu, već da zainteresira publiku i privuče čitatelje. Da upravo čitatelji prepoznaju hrvatsku prozu - zaključila je Romić. Pobjednik će se znati u siječnju.</p>