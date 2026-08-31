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UŽIVA U MEDITERANU

A gdje su tangice? Trumpova kći iznenadila izborom bikinija

Piše Maša Mai Čigir,
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A gdje su tangice? Trumpova kći iznenadila izborom bikinija
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Foto: Instagram
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Tiffany Trump s obitelji uživa na odmoru, a pratiteljima je pokazala i nekoliko ljetnih izdanja. Posebnu pozornost privukao je žuti bikini visokog struka

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Najmlađa kći američkog predsjednika Donalda Trumpa, Tiffany Trump, na Instagramu je objavila niz fotografija s obiteljskog ljetovanja na Mediteranu, na kojem uživa sa suprugom Michaelom Boulosom, njihovim sinom Alexanderom (1) i majkom Marlom Maples. Tiffany je pokazala kako obitelj ljetovanje provodi na luksuznoj jahti, a tijekom putovanja posjetili su Azurnu obalu i Ibizu.

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Na jednoj od fotografija Tiffany je pozirala na palubi jahte u žutom bikiniju s gaćicama visokog struka. Dok mnoge dame biraju tangice i minijaturne modele, ona se odlučila za nešto zatvoreniji kroj. Kosu je ostavila raspuštenom, a odabrala je jednostavno izdanje bez upečatljivih modnih dodataka. Na crno-bijeloj fotografiji snimljenoj na krmi jahte pozirala je pak u bijelom bikiniju i kratkim hlačama.

Foto: Instagram

Tiffany i Michael postali su roditelji 15. svibnja prošle godine.

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- Dobrodošao na svijet, naš dragi dječače, Alexander Trump Boulos. Volimo te više nego što se može opisati riječima! Hvala ti što si ušao u naše živote - objavila je tada Tiffany na Instagramu.

Tiffany i Michael svoju su vezu započeli 2018. godine nakon što su se upoznali u Grčkoj, a Michael ju je zaprosio 2021. godine na travnjaku Bijele kuće dijamantnim prstenom vrijednim 1.2 milijuna dolara, vjenčanje se održalo krajem 2022. godine. Tiffany je tada nosila vjenčanicu modne dizajnerice Elie Saab, a svoju ljubav okrunili su brakom na obiteljskom imanju Mar-a-Lago na Floridi. 

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