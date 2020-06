Abramović se prisjetio: Navlačio sam majicu preko trbuha jer mi je škemba stalno ispadala van

<p>Pobjednik treće sezone showa 'Život na vagi', <strong>Alen Abramović </strong>(46), prisjetio se realityja koji mu je u potpunosti promijenio život.</p><p>- Prije točno 2 godine bilo je sunčano jutro, a ja sam čekao ekipu iz produkcije 'Života na vagi' da me pokupi. Kasnili su. Spustio sam se ispred zgrade, nervozan i sjeo na klupu. Navlačio sam majicu preko trbuha jer mi je škemba stalno ispadala van i razmišljao što me čeka danas? Hoću li biti najteži kandidat, hoću li biti najstariji, kakvi su ostali? - započeo je objavu na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Napisao je kako je u jednom trenutku osjetio glad, no pomislio je da, ako ode do dućana, a oni se pojave i njega ne bude bilo, mislit će da je neodgovoran.</p><p>- Ipak sam skoknuo do obližnjeg marketa i kupio 2 čokoladna kroasana koja sam utrpao u sebe, jer ne daj Bože da je A.C.O. gladan (uvijek sam znao preduhitrit glad). Nisam slutio da će mi se život tako promijeniti narednih mjeseci - dodao je.</p><p>Kaže kako je bio siguran da ima enormnu želju za promjenom.</p><p>- I unatoč svim zdravstvenim problemima i grube realnosti prvog vaganja, uvijek sam imao jako pozitivan stav i jaku vjeru! Taj stav je bio moj temelj za sve što je slijedilo dalje! - objasnio je.</p><p>Zatim je pratiteljima ne društvenoj mreži dočarao kako je gubio kilograme.</p><p>- 86,4 kg - 5 mjeseci; 17,2 kg - mjesečno; 4,1 kg - tjedno - objasnio je Abramović.</p><p>Podsjetimo, on je u show ušao s više od 180 kilograma, a izašao je kao pobjednik s 86,4 kilograma manje, što mu je osiguralo pobjedu.</p>