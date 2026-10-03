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KONCERT U ZAGREBU

Aca Lukas o nastupu u Areni: 'Problemi su riješeni, vidimo se'

Piše 24sata,
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Aca Lukas o nastupu u Areni: 'Problemi su riješeni, vidimo se'
Foto: Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić
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U petak je folk pjevač objavio kako nije siguran hoće li se koncert u Areni Zagreb održati te da će o svemu svoje obožavatelje obavijestiti u subotu...

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Iako su obožavatelji Ace Lukasa od petka strepili hoće li se održati njegov koncert u zagrebačkoj Areni, u subotu poslijepodne se on oglasio na društvenim mrežama i kratko poručio da su problemi riješeni te dodao: 'Vidimo se večeras!' 

Podsjetimo, folk pjevač je u petak objavio na društvenim mrežama kako nije siguran hoće li se nastup održati. 'Hoće li koncerta biti ili ne, ovisi isključivo od ljudskih i profesionalnih odnosa uprave zagrebačke Arene prema meni i mojoj producentskoj kući, kao i prema mom producentu Saši Mirkoviću', napisao je te dodao da će fanove obavijestiti u subotu o ishodu. 

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No, kako je i sam rekao, problemi su u međuvremenu riješeni. 'Bend je već tamo, stižem i ja. Jedva čekam, da bude svima najbolje, kao i uvijek', kratko je rekao u videu na društvenim mrežama. 

Prije nekoliko dana komentirao je činjenicu da je Arena rasprodana te je u svom stilu rekao: 'Pa dobro, ništa specijalno. To je 26. arena po redu. Kad ih imaš toliko iza sebe, čovjek se više ni ne uzbuđuje oko brojke'. 

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- Nisam došao u Zagreb da odradim još jedan nastup, nego da napravim 'haos'. Baš sam se naoštrio i jedva čekam izaći na pozornicu - najavio je. 

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Komentari 14
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