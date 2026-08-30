Aca Lukas imao prometnu zbog koje je morao odgoditi koncert

Poznati folk pjevač Aca Lukas doživio je u subotu prometnu nesreću u Sjevernoj Makedoniji na putu za Bitolu, gdje je trebao održati koncert, javlja Telegraf.rs. Zbog incidenta koji se dogodio na naplatnoj postaji, njegov nastup je pomaknut za jedan dan, a pjevač je prošao bez ozljeda.

Foto: Instagram

Do nesreće je došlo kada je rampa na naplatnoj postaji, iz još neutvrđenih razloga, pala izravno na automobil u kojem se nalazio Lukas. Udarac je u potpunosti razbio vjetrobransko staklo vozila, što svjedoči o silini incidenta, no nije poznato je li se automobil kretao ili stajao kada je ramna pala na njega. Na snimci koju je pjevač kasnije podijelio, vidljivo je da je staklo prekriveno gustom mrežom pukotina od vrha do dna, zbog čega vozilo nije bilo sigurno za nastavak puta.

Nedugo nakon nesreće, Aca Lukas se obratio obožavateljima putem video poruke na društvenim mrežama kako bi objasnio situaciju i ispričao se zbog odgode. U videu je pokazao štetu na automobilu i potvrdio da će koncert biti održan dan kasnije.

Foto: Instagram

​- Dragi moji, jednu veliku ispriku dugujem publici u Bitoli. Moram se javno ispričati i objasniti im. Imao sam prometnu nesreću, evo, gledajte - rekao je Lukas u videu. Potvrdio je kako će sve kupljene ulaznice vrijediti i za novi termin. Kako bi se odužio publici na razumijevanju, obećao je još duži i bolji nastup.

*uz korištenje AI-ja