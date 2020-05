Aca ponovno pjevao susjedima: Pridružila se Snežana Đurišić

'Za svoju dušu', ime je koncerta koji je u četvrtak priredio srpski pjevač Aca Lukas (51) kako bi uljepšao večer tisućama ljudi koji trenutno borave u samoizolaciji zbog pandemije koronavirus.

Ovaj put pozvao je i pojačanje, a riječ je o poznatoj folk pjevačici Snežani Đurišić (60) s kojom je godinama unazad dijelio stol stručnog žirija glazbene emisije 'Zvezde Granda'.

Koncert je organiziran na terasi hotela Amsterdam, a dodatnu atmosferu priredio je orkestar. Ovo muzičko putovanje gledatelji su pratili na glazbenom kanalu Toxic TV, a ako je suditi po komentarima, ovaj spektakl bio je pravo osvježenje za sve ljubitelje folk i pop glazbe.

- Hvala Vam na ovom. U doba kada ne možemo izlaziti iz kuće ovo nam dođe kao glazbeni lijek - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Ovo nije prvi put da Lukas radi koncert tijekom karantene. Prije dva tjedna napravio je pravi spektakl pod nazivom 'Koncert za komšije', a više od pola milijuna ljudi uživalo je u glazbenoj poslastici.

Obožavatelji su na društvenim mrežama dijelili koncert koji se prenosio uživo, a poruke podrške dolazile su sa svih strana. Ipak, bilo je pojedinaca koje su napale pjevača jer, kako pišu, loše pjeva.

- Gdje ti je glas? Što je ovo? Ja u kupaonici bolje zvučim. Puca ti glas - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Pjevač, inače poznat kao osoba bez dlake na jeziku, odgovorio je hejterima u svom stilu.

- Hejteri, u pravu ste. Malo sam promukao, ali nisam trebao pjevati. Mogao sam i podrigivati. A znate što vi možete? S obzirom na to da vam ne bih dao da mi pop****, možete mi samo pljunuti pod prozor. I to pod uvjetom da me pogodite, a ne da se zaprljate u svojoj pljuvački. Mrš, vaša sam noćna mora - napisao je Lukas na svom Instagram profilu.