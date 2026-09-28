Acro Team Shine dobio zlatni gumb: 'Stvoreni smo za velike stvari, vidjet ćete u polufinalu'

Nakon što je prvi put stao na pozornicu “Supertalenta”, u prvoj sezoni, Danijel iz Osijeka doživio je trenutak koji će sigurno pamtiti cijeli život. U prvoj sezoni showa nije prošao dalje, a sad je došao sa svojih “20 zmajeva” iz Acro Team Shinea. I upravo oni donijeli su mu završetak o kojem je mogao samo sanjati - “zlatni gumb” i izravan plasman u polufinale.

- Već sam bio u ‘Supertalentu’, u prvoj sezoni, s četiri pajdaša. Nažalost, nismo prošli. Sad ću proći jer sam došao sa svojih 20 zmajeva - najavio je Danijel prije izlaska na pozornicu.

Samouvjerene riječi ubrzo su se pokazale točnima.

Acro Team Shine u prvoj je audicijskoj epizodi nove sezone izveo točku u kojoj su se izmjenjivali zahtjevni akrobatski elementi, podizanja, balans i precizne formacije. Članovi različitih generacija djelovali su potpuno uigrano, a nastup je od početka držao publiku i žiri prikovane za pozornicu.

Foto: nova tv

- Na audiciju sam došao totalno rasterećeno, bez ikakvih prevelikih očekivanja, ali sam se potajno nadao, najviše zbog djece koju sam poveo sa sobom, da bismo mogli proći prvi audicijski krug. Ali ni u ludilu nisam mislio da će to biti na najbolji mogući način, sa Zlatnim gumbom, što je definitivno san svakog djeteta, pa i mene kao odrasle osobe - rekao je Danijel za 24sata.

Prva je nakon njihovog nastupa reagirala Martina Tomčić, koja nije skrivala koliko ju je točka iznenadila.

- Vau, baš ste me malo ostavili bez teksta. Nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadinga, ali ovo... Ili je ovo nešto toliko novo, ili smo mi toliko neupućeni, ili je ovo nešto toliko vaše i autentično. Na ovaj način nisam vidjela performans. Sjajni ste - poručila im je Martina te dodala kako je cijela točka bila odlično promišljena i prilagođena gledatelju.

Maja Šuput posebno je istaknula snagu ženskog dijela ekipe, a Fabijan Pavao Medvešek pohvalio je nešto što se možda nije moglo izmjeriti akrobatskim elementima, a to je njihovo zajedništvo.

- Svi ste različitih godina, a djelujete kao braća i sestre, kao najbliži mogući rod. To vaše zajedništvo u ovom ludilu interneta i svega zaista je predivno vidjeti - rekao im je Fabijan.

Foto: Nova TV

Nakon četiri “da” činilo se da je najvažniji dio posla već obavljen. No tad je uslijedio trenutak koji je potpuno promijenio atmosferu u studiju. Dok su se akrobati spremali napustiti pozornicu, voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin potrčali su prema njima i pritisnuli “zlatni gumb”.

- Prošle godine, kada mi je došla ideja da bih ovu predivnu ekipu, koju bih vodio sa sobom na kraj svijeta, poveo na „Supertalent“, od samog sam početka nekako afirmirao cijelu ovu priču. Čak štoviše, kao da sam sanjao cijelu ovu situaciju i tijek događaja. Kroz pozitivno razmišljanje, stvari su se same slagale kao Lego-kockice i sve je nekako upućivalo na ovaj ishod. U svojoj sam glavi stvorio scenarij u kojem prolazim sa Zlatnim gumbom, ali ga nisam nimalo očekivao. Rekao sam sebi: „Idemo pa što bude.“ - rekao nam je.

- Osjećaj je neopisiv... Nakon što smo dobili četiri „da“ od žirija, počeli smo izlaziti sa stagea izuzetno zadovoljni svojim performansom. Međutim, nakon toga nas je Igor Mešin zaustavio i potjerao natrag na pozornicu. Dok mi je kroz glavu prolazila samo jedna stvar, da smo nešto krivo napravili i da nešto trebamo ponoviti, dogodilo se ono potpuno neočekivano. Frano nas je s druge strane već čekao spreman, a ostalo je povijest! - dodao je presretni Danijel.

Foto: Nova TV

U samo nekoliko sekundi cijela je ekipa ponovno završila pod reflektorima, ovaj put uz zlatne konfete i spoznaju da više ne moraju prolaziti kroz audicije. Njihov je put izravno vodio u polufinale. Nakon nastupa otkriveno je da Acro Team Shine nema vlastitu dvoranu za trening. Martina Tomčić tad je pred svima obećala da će pokušati pomoći.

- Ja ću se potruditi nabaviti broj gradonačelnika Osijeka i osobno ću ga nazvati i zamoliti da u Osijeku pronađe prostor jer vi najmanje što zaslužujete jest jedna dvorana sa svim rekvizitima koji vam trebaju - poručila je.

Danijel nam je otkrio što pripremaju za polufinale.

- Mi se bavimo jako opasnim stvarima i meni je kao treneru sigurnost djece na prvom mjestu. Sve drugo mi je apsolutno, neću reći nebitno, ali manje bitno. Ova je ekipa stvorena za velike stvari, što ćemo vam pokazati u polufinalu jer ćemo imati još bolju i jaču koreografiju od ove prve i to vam garantiram. Cilj je jasan. Idemo korak po korak. Prvo ide polufinale, a onda, ukoliko prođemo, napad na finale! Jer nastup u Areni Zagreb pred tisućama gledatelja nije mala stvar, a to je san svakog djeteta - zaključio je.