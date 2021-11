Dušo, ovo mi je najveća čast u životu, imati tebe večeras ovdje, rekla je razdragana pjevačica Adele (33) sinčiću Angelu tijekom sinoćnjeg intervjua s Oprah Winfrey (47). U ekskluzivnom razgovoru otkrila je detalje iz privatnog života, glazbene karijere, ali i o razvodu s bivšim suprugom Simonom Koneckim (47), piše BBC.

U prvom intervjuu posvećenom njezinu novom albumu '30', pjevačica je pjevala nove i stare hitove, a prisustvovali su brojni poznati, poput Lizza, Jamesa Cordena i Melisse McCarthy.

Opsjednutost da ima funkcionalnu obitelj razvila je zbog oca alkoholičara, Mark Evansa, koji ju je napustio kao dijete.

- Nedostajali su mi prisutnost i trud moga oca. Ali konačno sam shvatila da je to bio alkohol, on mi je uzeo tatu. Imala sam doslovno nula očekivanja od drugih ljudi jer sam na primjeru mog oca naučila da ih nemam. On je bio razlog zašto nisam u potpunosti shvatila što znači imati odnos pun ljubavi s nekim - ispričala je.

S njim se pomorila tri godine prije njegove smrti, a on je priznao da je poslušao samo jednu njenu pjesmu, 'Hometown Glory'.

- Nikada nije pustio nijednu drugu moju pjesmu jer je priznao da mu je to previše bolno - otkrila je.

Shvatila je da joj se brak raspada nakon testa osobnosti kojeg je ispunila u časopisu. Pitanje je glasilo 'Što je to nešto što nitko ne zna o tebi?', a ona je priznala prijateljima 'Stvarno nisam sretna. Ne živim život, samo se trudim živjeti'.

U braku sa Simonom bila je osam godina, a razveli su se 2018.

- Osjećala sam se kao da nisam ispoštovala brak jer sam se tako brzo razvela. Sram me je jer se to dogodilo tako brzo. Osjećala sam da sam razočarala mog sina, da sam razočarala samu sebe - priznala pjevačica i otkrila da ga i dalje voli.

- Najteže je bilo objasniti šestogodišnjaku da volim njegovog tatu, ali da nisam zaljubljena u njega.

Priznala je da joj je upravo on spasio život nakon što je postala velika glazbena zvijezda.

- Bila sam mlada i mislim da sam se vrlo lako mogla uništiti i krenuti u krivom smjeru jer sam bila opterećena slavom. Srećom, on je bio najstabilnija osoba u mom životu. I sad mu vjerujem toliko da mu povjerim svoj život - rekla je Adele.

Tijekom nastupa, pjevačica je učinila uslugu nepoznatom muškarcu koji je zaprosio svoju djevojku. Naime, otpjevala im je 'Make You Feel My Love' nakon što je mladenka rekla 'da' i briznula u plač.

