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Nova odluka EBU-a

Eurosong nakon kontroverzi oko Izraela pooštrio pravila: Evo što se mijenja iduće godine...

Piše HINA,
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Eurosong nakon kontroverzi oko Izraela pooštrio pravila: Evo što se mijenja iduće godine...
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Foto: Antonio Ahel
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Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da su pravila izmijenjena nakon povratnih informacija televizijskih kuća koje sudjeluju na natjecanju te da će nova pravila pružiti veću jasnoću izvođačima

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Organizatori Eurosonga objavili su da su za 2027. promijenili pravila prema kojima televizijska kuća pobjedničke zemlje 'automatski neće imati pravo biti domaćin' ako je njezina država uključena u 'oružani sukob' ili 'osjetljivu geopolitičku situaciju'.

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Uoči Eurosonga 2026. u Beču niz zemalja, među kojima su Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, zaprijetio je povlačenjem ako Izrael ne bude isključen zbog rata u Gazi. Te zemlje nisu sudjelovale na ovogodišnjem natjecanju.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo
Foto: Leonhard Foeger

Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da su pravila izmijenjena nakon povratnih informacija televizijskih kuća koje sudjeluju na natjecanju te da će nova pravila pružiti veću jasnoću izvođačima i produkcijskom osoblju.

- Eurosong se neprestano razvija, a godišnja revizija pravila važan je dio nastojanja da natjecanje ostane pravedno, transparentno i dosljedno za sve sudionike, uključujući milijune ljudi diljem svijeta koji ga prate. Kao i uvijek, vodeći se povratnim informacijama naših članica, za 2027. razjasnili smo i pooštrili pravila u nekoliko područja. Cilj je tih promjena svima uključenima pružiti veću jasnoću, zaštititi izvođače i osigurati da natjecanje i dalje pruža sigurno i poticajno okruženje, uz očuvanje duha i integriteta koji Eurosong čine tako posebnim - rekao je direktor Eurosonga Martin Green.

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Foto: PROFIMEDIA

Eurosong 2027. održat će se u Bugarskoj nakon što je pjevačica Dara u svibnju pobijedila na ovogodišnjem natjecanju u Beču.

Beograd: Pobjednica Eurosonga 2026. Dara nastupila je na festivalu Belgrade Music Week
Foto: Antonio Ahel

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