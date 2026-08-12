Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da su pravila izmijenjena nakon povratnih informacija televizijskih kuća koje sudjeluju na natjecanju te da će nova pravila pružiti veću jasnoću izvođačima
Eurosong nakon kontroverzi oko Izraela pooštrio pravila: Evo što se mijenja iduće godine...
Organizatori Eurosonga objavili su da su za 2027. promijenili pravila prema kojima televizijska kuća pobjedničke zemlje 'automatski neće imati pravo biti domaćin' ako je njezina država uključena u 'oružani sukob' ili 'osjetljivu geopolitičku situaciju'.
Uoči Eurosonga 2026. u Beču niz zemalja, među kojima su Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, zaprijetio je povlačenjem ako Izrael ne bude isključen zbog rata u Gazi. Te zemlje nisu sudjelovale na ovogodišnjem natjecanju.
Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da su pravila izmijenjena nakon povratnih informacija televizijskih kuća koje sudjeluju na natjecanju te da će nova pravila pružiti veću jasnoću izvođačima i produkcijskom osoblju.
- Eurosong se neprestano razvija, a godišnja revizija pravila važan je dio nastojanja da natjecanje ostane pravedno, transparentno i dosljedno za sve sudionike, uključujući milijune ljudi diljem svijeta koji ga prate. Kao i uvijek, vodeći se povratnim informacijama naših članica, za 2027. razjasnili smo i pooštrili pravila u nekoliko područja. Cilj je tih promjena svima uključenima pružiti veću jasnoću, zaštititi izvođače i osigurati da natjecanje i dalje pruža sigurno i poticajno okruženje, uz očuvanje duha i integriteta koji Eurosong čine tako posebnim - rekao je direktor Eurosonga Martin Green.
Eurosong 2027. održat će se u Bugarskoj nakon što je pjevačica Dara u svibnju pobijedila na ovogodišnjem natjecanju u Beču.
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