'ČISTA LJUBAV'

Adi Šoše i Senidah objavili duet: 'Upoznali smo se slučajno, i to na aerodromu u Frankfurtu'

Foto: Din Hodžić

Kad se poklopi ista emocija i energija, glazba sama pronađe put. Ovo je jedna od onih pjesama koje se ne stvaraju, nego se jednostavno dogode, rekla je Senidah

Regionalna glazbena scena dobila je novu suradnju! Adi Šoše i Senidah objavili su duetsku pjesmu “Čista ljubav”, koja je nedavno imala premijeru na Adijevu rasprodanom koncertu u Sava centru u Beogradu. Pjesma donosi spoj emocije, suvremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija dvoje izvođača.

EVO KADA Senidah dolazi u Arenu Zagreb
Senidah dolazi u Arenu Zagreb

Govoreći o suradnji, Senidah je istaknula da je sve nastalo spontano: “Volim suradnje koje se dogode bez plana, samo energija, osjećaj i trenutak. S Adijem je sve išlo prirodno, bez forsiranja, baš kako i treba. Kad se poklopi ista emocija i energija, glazba sama pronađe put. Ovo je jedna od onih pjesama koje se ne stvaraju, nego se jednostavno dogode.”

Foto: Din Hodžić

Slične dojmove podijelio je i Adi, otkrivši kako je došlo do suradnje: „Upoznali smo se sasvim slučajno i spontano na aerodromu u Frankfurtu i odmah ‘kliknuli’. Senidah je za mene posebna pojava, čista emocija i istinska diva. Privilegij je biti dio ove pjesme i jedva čekam da je pjevamo uživo u godinama koje dolaze.“

Za glazbu, tekst i aranžman zaslužan je Amil Lojo, dugogodišnji Adijev suradnik, koji je otkrio zanimljiv detalj iz procesa nastanka pjesme: „Pola godine razmišljam o tom duetu, a onda sam je jedno jutro doslovno napisao za pola sata. Velika mi je čast pisati za ovakve vokale.“

NEDAVNO NASTUPIO U ZADRU Adi Šoše otkrio što radi prije izlaska na pozornicu: 'Kaotično je uvijek, ali priviknem se...'
Adi Šoše otkrio što radi prije izlaska na pozornicu: 'Kaotično je uvijek, ali priviknem se...'

Vizualni identitet pjesme upotpunjen je spotom u režiji Arneja Misirlića, koji prati emociju i atmosferu same pjesme.

Adija će publika uskoro imati priliku slušati diljem Hrvatske, posebice na Jadranskoj obali, a u pripremi je i njegov koncert karijere na najvećoj domaćoj pozornici.

FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...
DJ-ICA SE VRAĆA 'KOCKICAMA'

FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...

Ivana Knoll zadužena je za glazbeni program u poluvremenu utakmice Hrvatska-Kolumbija. Najpoznatijoj navijačici 'vatrenih' se, kaže, ostvario san. Godinama je s tribina mamila uzdahe, no mnogi su primijetili kako su često fotke na njenom Instagramu drugačije nego one koje 'okinu' fotografi...
FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje
ODVAŽNO IZDANJE

FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje

Severina je na svom Instagramu objavila dosad neviđene fotografije s Grašine proslave 50. rođendana, a na njima je otkrila i što je odjenula
FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt
FANOVI U ŠOKU

FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt

Brad Pitt šokirao je fanove drastičnom promjenom izgleda, ali na sreću riječ je samo o transformaciji za njegov novi film

