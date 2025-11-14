Adi Šoše objavio novu pjesmu kojom najavljuje koncert u Karlovcu uoči Valentinova

Jedan od trenutačno najpopularnijih pjevača u regiji Adi Šoše objavio je novu pjesmu pod nazivom "Tuđa" u suradnji s izdavačkom kućom AL Music. Amil Lojo je autor glazbe, stihova i aranžmana za novu pjesmu „Tuđa“, dok je spot režirao Vedad Jašarević.

Adi Šoše stiže u Karlovac 13. veljače u ŠSD Rakovac, pred samo Valentinovo, a novi je singl ujedno i glazbena najava za predstojeći koncert.

Šoše, koji posljednjih godina puni dvorane širom regije, poručio je da mu novi singl „Tuđa“ predstavlja važan korak u karijeri.

POSLUŠAJTE PJESMU I POGLEDAJTE SPOT:

"Presretan sam što konačno mogu s publikom podijeliti svoju novu pjesmu pod nazivom 'Tuđa'. Sa svakim novim projektom trudimo se predstaviti publici unaprjeđeniju verziju sebe – ja kao izvođač, Amil kao autor. Iskreno se nadamo da smo s ovom pjesmom to uspjeli i jedva čekam reakcije publike. 'Tuđa' nosi snažnu emociju i priču u kojoj će se mnogi prepoznati, a meni osobno predstavlja važan korak u glazbenom sazrijevanju jer sam pratio njen kompletan put kao jedan maleni kotač kreativnog razvoja, od ideje do realizacije", naglasio je mostarski slavuj Šoše.

Foto: arhiva izvođača

Ususret koncertu u Karlovcu Šoše je dodatno naglasio da novim singlom najavljuje veliki koncert u Karlovcu.

"Posebno se radujem što će upravo ova pjesma najaviti moj koncert u Karlovcu povodom Dana zaljubljenih 13. veljače 2026. godine. Neizmjerno sam privilegiran i zahvalan publici što mi je dopustila da živim i radim nešto što me zaista ispunjava i donosi životni smisao. Od srca vam hvala!", zaključuje Adi Šoše kojeg uz iščekivani koncert u Karlovcu očekuju i dodatni važni koncertni termini.

Samo dan nakon karlovačkog koncerta, Adi pjeva u Areni Varaždin, a potom na koncertu u Sarajevu 25. prosinca u Bosanskom kulturnom centru. Pred njim je također i drugi koncert u beogradskom Sava Centru koji će se održati 14. ožujka 2026. godine. Nakon brojnih nastupa širom regije, Adi će za novogodišnji doček nastupiti u Tuzli, a 1. siječnja, za reprizu Nove godine u rodnom Mostaru.

Ulaznice za karlovački spektakl Adija Šoše mogu se nabaviti online u sustavu Eventim.hr i na svim prodajnim mjestima u sklopu Eventimove prodajne mreže.

